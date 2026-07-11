Petrolio, il tesoro iracheno che arriva nel momento più sbagliato (o forse più giusto)

C’è una vecchia legge non scritta del mercato dell’energia: l’oro nero salta fuori sempre quando meno te lo aspetti e sempre dove le cose sono complicate. Stavolta è successo in Iraq, nella provincia meridionale di Najaf, a un passo dal confine con l’Arabia Saudita. Il ministero del Petrolio di Baghdad ha annunciato il ritrovamento di un campo enorme, con riserve stimate sopra gli 8,8 miliardi di barili di greggio. Per dare un’idea: parliamo di una scoperta che da sola ha il peso di rimettere l’Iraq tra i protagonisti assoluti della partita energetica mondiale.

Il problema, o l’occasione, dipende da come la si guarda, è il momento. Perché questo tesoro spunta nel bel mezzo di una crisi globale che di sereno non ha nulla. La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno mandato in tilt il settore energetico: da quel corridoio d’acqua, largo poche decine di chilometri, passa circa un quinto di tutto il petrolio del pianeta. Chiudilo, o anche solo minaccia di chiuderlo, e mezzo mondo trattiene il fiato. Nel frattempo le scorte mondiali sono scivolate ai minimi degli ultimi otto anni. Tradotto: la dispensa globale è quasi vuota proprio mentre fuori infuria la tempesta.

Ed è qui che la storia diventa interessante, anche per chi del barile non ha mai sentito parlare se non quando fa il pieno e impreca davanti al display della pompa.

Mettiamola subito in chiaro, senza promesse da campagna elettorale: nel breve periodo questa scoperta non farà scendere il prezzo della benzina. Lo so, è la prima domanda che viene in mente, ed è giusto così. Ma i listini di benzina e diesel non li decide il petrolio che sta ancora sottoterra: li decidono le scorte già disponibili, la logistica, e soprattutto i nervi della geopolitica. Basta un missile o un blocco navale per far ballare il prezzo del barile da un giorno all’altro. Un giacimento appena trovato, invece, ha bisogno di anni, pozzi, oleodotti, raffinerie, contratti, prima di trasformarsi in carburante nel serbatoio.

Nel medio-lungo periodo il discorso cambia, e parecchio. Riserve di questa portata possono stabilizzare il mercato e smorzare quella volatilità folle che negli ultimi anni ha messo in ginocchio famiglie e imprese. Una rete di sicurezza in più. Non la bacchetta magica, ma un cuscinetto che vale oro, è il caso di dirlo.

C’è poi un dettaglio che meriterebbe più attenzione di quanta gliene diano i giornali. A guidare le perforazioni nel blocco Qurnain non è una compagnia europea o americana, ma ZhenHua Oil, colosso cinese che controlla la società operativa sul campo. E Pechino, fiutato l’affare, ha già approvato un piano d’investimenti accelerato per arrivare alla produzione il prima possibile.

Non è un dettaglio tecnico, è un pezzo di partita geopolitica. Mentre l’Europa discute di transizione e si divide su date e divieti, la Cina si compra silenziosamente pezzi del futuro energetico altrui, mattone su mattone. Lo aveva già fatto in Africa con porti e ferrovie; lo rifà nel deserto iracheno con i barili. È la differenza tra chi ragiona per slogan e chi ragiona per decenni.

C’è anche una mossa intelligente di Baghdad: l’Iraq sta costruendo un nuovo oleodotto per ridurre, almeno in parte, la dipendenza proprio da quello Stretto di Hormuz che oggi tiene tutti in ostaggio. Diversificare le rotte significa diventare meno ricattabili. Una lezione che varrebbe la pena imparare anche a Bruxelles.

La verità che questa scoperta ci sbatte in faccia è semplice e poco di moda: il petrolio, piaccia o no, condizionerà industria, mobilità ed equilibri internazionali ancora per molti anni. L’elettrico avanza, ed è giusto che avanzi, ma milioni di auto a benzina e diesel continueranno a muoversi, e qualcuno quel carburante dovrà pur garantirlo a un prezzo umano.

Pretendere di spegnere l’interruttore dei combustibili fossili dall’oggi al domani, per decreto, è un lusso ideologico che le famiglie non possono permettersi. Il realismo energetico non è il nemico dell’ambiente: è la condizione per affrontarlo senza lasciare indietro nessuno. Najaf, in fondo, ci ricorda proprio questo. La transizione si fa con i piedi per terra. E con il serbatoio pieno.