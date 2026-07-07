Una nuova ambasciata Usa sorgerà a Gerusalemme, ma il territorio è palestinese
Margherita Coletta
- Esteri

Una nuova ambasciata Usa sorgerà a Gerusalemme, ma il territorio è palestinese

Una nuova ambasciata Usa sorgerà a Gerusalemme, ma il territorio è palestinese

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Esteri - 7 Luglio 2026

di Margherita Coletta

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