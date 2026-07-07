Chi sono i candidati per la corsa all’Eliseo per il 2027?

Dopo dieci anni, due mandati e persino una pandemia, l’era macroniana sta volgendo al termine, e l’Eliseo si prepara ad accogliere un nuovo inquilino. Emmanuel Macron è stato certamente un Presidente della Repubblica Francese controverso, incostante nei sondaggi e nella popolarità. Tuttavia ha costituito una pagina importante della storia contemporanea del suo paese, sia agli occhi del suo popolo che agli occhi della comunità internazionale, e ora spetta a un nuovo attore rappresentare la Francia nel sempre più complesso scenario della geopolitica.

Da destra a sinistra in molti aspirano a quel trono, e tra sondaggi sempre più difficili da decifrare, alleanze che si spezzano e candidature impossibili, la corsa all’Eliseo si fa sempre più feroce e imprevedibile. Chi sono i più papabili candidati alla più alta carica politica della Repubblica Francese?

C’è chi è eleggibile e chi no

Protagonista assoluto dei sondaggi (ma anche di polemiche e controversie) è sicuramente il Rassemblement national (Rn). Tuttavia la sua tanto discussa quanto indiscussa leader Marine Le Pen potrebbe non essere nemmeno candidabile a causa della sua possibile condanna per appropriazione indebita di fondi europei. In attesa del verdetto dei giudici, che arriverà a luglio, l’elettorato di destra potrebbe però aver trovato (per citare la serie televisiva “Romanzo Criminale”) un cavallo di razza di riserva. Trattasi di Jordan Bardella.

Bardella è giovane e capace di utilizzare i social, specialmente per comunicare con chi, come lui, proviene dalla periferia. Tuttavia la sua comunicazione appare molto più moderata e meno aggressiva rispetto a quella di Le Pen, e più concentrata su temi economici e pratici. Tutto ciò lo rende sicuramente la più valida alternativa per i conservatori.

Suo diretto avversario potrebbe essere Bruno Retaillieau, esponente del partito di destra moderata dei Républicains, lo stesso di Chirac e Sarkozy. I temi più cari ai neogollisti non differiscono troppo da quelli della destra nostrana. Sicurezza, controllo dell’immigrazione e identità cristiana.

Niente di nuovo sul fronte di sinistra

L’incapacità di mettersi d’accordo e le fratture interne al fronte progressista sembrano essere una costante anche per la politica d’oltralpe.

Le frange più moderate della sinistra francese possono sicuramente puntare su due candidati principali: Édouard Philippe più anziano ed esperto, o il più giovane Primo Ministro dell’amministrazione Macron, Gabriel Attal, progressivamente distaccatosi sempre di più dal suo padrino politico.

Molto più estremista e divisivo è invece Jean-Luc Mélenchon. Il leader di La France insoumise (Lfi) è il principale volto di una sinistra molto più di piazza e barricadera, una figura controversa, anche per via delle posizioni nei riguardi di Russia e Unione Europea.

I candidati sono molti, così come le posizioni che sostengono, e leggere tra le righe dei sondaggi per prevedere chi possa uscirne trionfante non risulta, almeno allo stato attuale delle cose un’impresa meno ardua dell’ottenimento stesso dell’Eliseo. Dunque non resta che attendere per scoprire chi potrà divenire il nuovo volto della Francia agli occhi del mondo.