Xi Jinping ai 105 anni del Partito: “Adattarsi al cambiamento”, ribadita la linea su Taiwan

Il Partito Comunista Cinese deve tenere il passo con circostanze in continua evoluzione, senza perdere per questo i risultati raggiunti finora. È il messaggio al centro del discorso pronunciato mercoledì da Xi Jinping alla Grande Sala del Popolo di Pechino, in occasione del 105° anniversario della fondazione del partito.

Le sfide interne

Nei 40 minuti di intervento, il leader cinese non ha nominato esplicitamente i rischi a cui alludeva, ma gli analisti li riconducono senza troppi dubbi al rallentamento della crescita economica e al declino demografico, i due nodi strutturali della seconda economia mondiale. “Lo sviluppo della Cina si trova attualmente in una fase in cui coesistono opportunità strategiche, rischi e sfide”, ha detto Xi, chiedendo ai quadri del partito di riconoscere il cambiamento e adattarvisi, senza però smettere di promuoverne l’operato.

Il partito di cui parla conta oggi oltre 100 milioni di iscritti – il 7,2% della popolazione cinese – a fronte dei pochi rivoluzionari che lo fondarono nel 1921. Un editoriale pubblicato questa settimana da Xinhua ne descrive l’ambizione attuale: non più solo il partito più grande del mondo, ma il più potente. È in questa cornice che va letto l’invito di Xi a estirpare quelli che ha chiamato “virus” interni, elementi giudicati dannosi per la tenuta e la “purezza” dell’organizzazione. La stessa logica che dal 2012, anno della sua ascesa al potere, ha portato Xi, oggi al suo terzo mandato presidenziale senza precedenti, a condurre una delle campagne anticorruzione più estese dai tempi di Mao, con indagini su milioni di funzionari e l’epurazione di centinaia di persone, compresi alti generali. Ad aprile, dopo la campagna anticorruzione che ha coinvolto quasi tutti i vertici militari, gli ufficiali superiori sono stati inviati a un corso di rieducazione politica di dieci settimane, per rafforzarne la lealtà al partito.

Il nodo Taiwan

Sulla stessa linea di fermezza si muove il passaggio su Taiwan: Xi ha chiesto la piena attuazione della strategia del partito per “risolvere” la questione, ribadendo l’opposizione a ogni spinta indipendentista e alle “interferenze esterne”, e definendo la “completa riunificazione con la madrepatria” una responsabilità storica ineludibile. Taiwan, che si autogoverna democraticamente, è per Pechino parte integrante del proprio territorio nazionale, una rivendicazione che Taipei non ha mai accettato, e non silenziosamente: il Consiglio per gli Affari Continentali ha liquidato le parole di Xi come la ripetizione di argomenti già sentiti, tornando a chiedere alla Cina di risolvere le divergenze attraverso il dialogo con il governo eletto dell’isola, senza precondizioni. Alle parole, come sempre, si affiancano i fatti: Pechino non ha mai escluso l’uso della forza per riprendere il controllo di Taiwan, le sue forze armate operano quotidianamente nei pressi dell’isola, e nei giorni scorsi Taiwan ha risposto con proprie esercitazioni di prontezza al combattimento. Toni più concilianti, almeno nella forma, per Hong Kong e Macao, per cui Xi ha parlato di “prosperità e stabilità a lungo termine” nel quadro dell’integrazione con lo sviluppo cinese.

Una proiezione più internazionale

Rispetto agli anniversari precedenti, più concentrati sulla “rinascita nazionale” del paese, quello di mercoledì ha avuto un respiro più internazionale. Xi ha descritto il PCC come il “più grande partito al potere al mondo, con una significativa influenza globale”, rivendicandogli il merito di aver portato la Cina oltre imperialismo, feudalesimo e capitalismo burocratico, verso l’industrializzazione. Ha ripreso anche una formula già usata in passato, i “cambiamenti mai visti in un secolo”, sostenendo che l’accelerazione di questa trasformazione stia aprendo “una nuova era di turbolenza e trasformazione”. Un mondo instabile, per Xi, richiede anche una Cina militarmente solida: “Un paese forte deve avere un esercito forte”, ha detto, mentre il bilancio pubblicato a marzo dal Ministero delle Finanze prevede per quest’anno un aumento della spesa per la difesa del 7% , l’incremento più contenuto dal 2021, pur restando la Cina seconda al mondo per spesa militare dopo gli Stati Uniti.

Il discorso arriva in un momento delicato per i rapporti tra le due sponde del Pacifico, segnato anche da tensioni commerciali con i mercati occidentali: dopo la visita di Trump a Pechino lo scorso maggio, Xi Jinping dovrebbe recarsi negli Stati Uniti a settembre.