Xi Jinping ai 105 anni del Partito: “Adattarsi al cambiamento”, ribadita la linea su Taiwan
Irene Anania
- Esteri

Xi Jinping ai 105 anni del Partito: “Adattarsi al cambiamento”, ribadita la linea su Taiwan

Xi Jinping ai 105 anni del Partito: “Adattarsi al cambiamento”, ribadita la linea su Taiwan

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Esteri - 1 Luglio 2026

di Irene Anania

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