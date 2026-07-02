Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano: il 14esimo emendamento è salvo, ma Trump ottiene nuovi margini d’azione 

Chi nasce negli Stati Uniti continua ad essere cittadino americano. Almeno per ora. Donald Trump ha tentato di limitare lo ius soli con un decreto esecutivo firmato il primo giorno del suo secondo mandato, sostenendo che il 14esimo Emendamento non garantirebbe automaticamente la cittadinanza a figli di immigrati irregolari o presenti del Paese con un permesso temporaneo. Ma la questione si è trasformata immediatamente in una battaglia giudiziaria.

Il provvedimento è stato bloccato da diversi tribunali federali e il caso è arrivato davanti alla Corte Suprema. I giudici, però, non si sono pronunciati sul merito costituzionale dello ius soli. Hanno invece limitato il ricorso alle cosiddette “nationwide injunctions”, le ordinanze con cui un singolo giudice federale può sospendere l’applicazione di una misura su tutto il territorio nazionale. La decisione concede quindi all’amministrazione Trump un importante vantaggi procedurale, pur lasciando aperta la questione centrale: se il presidente possa davvero restringere per decreto un diritto sancito dalla Costituzione.

Lo ius soli rappresenta uno dei principi fondanti dell’ordinamento americano. Il 14esimo Emendamento, approvato nel 1868 dopo la Guerra di secessione, stabilisce che “tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti”. La norma nacque per garantire la piena cittadinanza agli ex schiavi e ai loro discendenti, ma già a fine Ottocento la sua interpretazione si era estesa ben oltre quel contesto. Nel 1898, con la storica sentenza “United States v. Wong Kim Ark”, la Corte Suprema ha stabilito che il figlio nato negli Stati Uniti da genitori cinesi, non cittadini americani, aveva diritto alla cittadinanza in virtù del luogo di nascita. Da allora questo principio è rimasto uno dei cardini del diritto costituzionale statunitense. Trump sostiene invece che il 14esimo Emendamento sia stato interpretato in maniera troppo ampia e che fosse stato concepito unicamente per proteggere gli ex schiavi. È una tesi diffusa da anni negli ambienti conservatori, ma mai accolta dalla giurisprudenza americana. Per questo molti costituzionalisti ritengono che modificare realmente lo ius soli richiederebbe un emendamento costituzionale, non un semplice ordine esecutivo né una legge ordinaria del Congresso.

Il tentativo di abolire lo ius soli si inserisce in una strategia più ampia di stretta sull’immigrazione. Trump ha definito la cittadinanza per nascita “un male per il Paese”, sostenendo che favorisca il cosiddetto “birth tourism” e l’immigrazione irregolare. Sui social ha descritto il sistema come costoso e ingiusto per gli Stati Uniti e ha invitato il Congresso, a maggioranza repubblicana, a intervenire. In passato ha anche indicato la Cina come esempio di un Paese che non riconosce automaticamente la cittadinanza ai nati sul proprio territorio. Non tutti i conservatori, tuttavia, condividono questa impostazione: una parte del Partito Repubblicano continua infatti a considerare l’Emendamento intoccabile. Si tratta di una battaglia che riguarda milioni di persone: secondo diverse stime, negli Stati Uniti vivono milioni di cittadini americani nati da genitori privi di uno status migratorio regolare. L’eventuale eliminazione del diritto di cittadinanza per nascita produrrebbe effetti profondi non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale, creando un’ampia fascia di persone nate e cresciute negli Stati Uniti prive della certezza del proprio status.

Se sullo ius soli Trump ha incontrato forti ostacoli, la Corte Suprema gli ha però riconosciuto margini d’azione molto più ampi sul terreno dell’immigrazione. Nelle ultime settimane la maggioranza conservatrice ha consentito all’amministrazione di procedere, durante il contenzioso, con la revoca del “Temporary Protected Status” per alcune categorie di stranieri provenienti da Paesi colpite da guerre, crisi umanitarie o disastri naturali, esponendo centinaia di migliaia di persone al rischio di perdere le proprie tutele e di essere espulse. Altre decisioni hanno inoltre rafforzato il potere del governo federale nella gestione delle frontiere e delle procedure di asilo. Il risultato è un equilibrio solo apparentemente contraddittorio. Da un lato il principio costituzionale della cittadinanza resta, almeno per ora, intatto. Dall’altro, la Corte Suprema sta progressivamente ampliando gli strumenti a disposizione del presidente per intervenire sulle politiche migratorie e limitando la capacità dei giudici federali di bloccare rapidamente gli ordini dell’esecutivo. La vera vittoria d Trump, per il momento, potrebbe non essere l’abolizione dello ius soli, ma l’espansione dei poteri presidenziali nel controllo dell’immigrazione.