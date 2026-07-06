Pax Silica, anche la Norvegia entra nel blocco Usa per la sicurezza tecnologica

Pensateci un attimo. Il telefono che avete in mano, l’auto parcheggiata sotto casa, persino la lavatrice e lo spazzolino elettrico: dentro c’è un pezzetto di sabbia raffinata fino a diventare oro digitale, il silicio dei microchip. È attorno a questa materia prima invisibile che si gioca la partita geopolitica più importante del decennio. E la settimana scorsa, in quella partita, è entrata anche la Norvegia.

Oslo è diventata il quindicesimo membro di Pax Silica, l’iniziativa lanciata dal Dipartimento di Stato americano nel dicembre 2025. Il nome è un piccolo capolavoro di marketing politico: richiama la Pax Romana e la Pax Americana, e “silica” in latino è proprio il silicio, la sabbia da cui nascono i chip. Tradotto: gli Stati Uniti vogliono garantire la pace, cioè il controllo, sulle filiere tecnologiche del futuro. Intelligenza artificiale, semiconduttori, minerali critici, energia. Tutto ciò che, se domani si fermasse, ci lascerebbe letteralmente al buio.

A prima vista può sembrare strano. La Norvegia è il Paese dei fiordi, del salmone e del petrolio del Mare del Nord, non una superpotenza dei microchip. Eppure Washington la voleva dentro, e per due motivi molto concreti.

Il primo è il denaro. La Norvegia possiede il più grande fondo sovrano del mondo, una cassaforte da migliaia di miliardi costruita negli anni con i proventi del greggio. In una partita che richiede investimenti colossali, avere accanto chi può firmare assegni del genere fa una certa differenza.

Il secondo motivo è sottoterra. Il sottosuolo norvegese custodisce riserve di minerali critici, quelle “terre rare” che servono per batterie, magneti, sensori, motori elettrici. Di recente nuove ricerche hanno suggerito che il giacimento di Fen, nel sud del Paese, potrebbe essere molto più ricco del previsto. Per l’Occidente è una notizia d’oro: oggi su quei minerali la Cina ha praticamente il monopolio, e Pechino lo usa come arma. Il sottosegretario americano Jacob Helberg, architetto del progetto, lo ha detto senza giri di parole: capitale istituzionale profondo e riserve di minerali critici rendono Oslo un partner che conta.

Il senso di Pax Silica è semplice quanto brutale: ricostruire le catene di fornitura tra Paesi “amici e affidabili”, tagliando fuori la Cina dai settori più sensibili. Niente più dipendenza da un fornitore che potrebbe, da un giorno all’altro, chiudere i rubinetti per ragioni politiche.

Il club è cresciuto in fretta. Giappone, Corea del Sud, Singapore, India, Israele, Qatar, Emirati, Regno Unito, Australia, Filippine, e poi i nordici Svezia e Finlandia. A giugno hanno firmato anche l’Unione Europea, la Germania, la Grecia e i Paesi Bassi, questi ultimi decisivi, perché ospitano la ASML, l’azienda olandese che produce i macchinari senza i quali i chip più avanzati non esistono. Washington, in pratica, sta disegnando la mappa di chi può accedere alla frontiera tecnologica e chi resta a guardare.

Non tutti applaudono, va detto. La Francia ha gridato al “tentativo di colonizzare l’Europa”, parlando di sovranità tecnologica svenduta. E c’è del vero nel timore: dentro Pax Silica le regole le scrive Washington, e gli alleati rischiano di diventare clienti più che soci. Ma è anche la classica obiezione di chi predica un’autonomia europea che, da vent’anni, esiste più nei comunicati che nei fatti. Mentre Parigi si indigna, Berlino, Roma e Bruxelles fanno i conti con la realtà: senza chip americani e know-how occidentale, l’IA europea non si accende.

Qui arriva il punto che ci riguarda da vicino. Roma negli ultimi mesi ha alzato il tiro su sicurezza economica e materie prime, temi cari anche al ministro Giorgetti, che a Washington ha invocato filiere “affidabili e trasparenti”. Si parla di un protocollo d’intesa tra il ministro Tajani e il segretario di Stato Marco Rubio, atteso alla prima occasione utile, magari proprio durante la visita di Rubio a Roma.

La scelta, in fondo, è tutta politica. Restare fuori dal blocco occidentale per inseguire un’illusoria terza via significherebbe finire schiacciati tra Washington e Pechino, senza peso negoziale. Entrarci con la schiena dritta, contrattando ruolo e investimenti, è invece il modo più realistico per difendere le nostre imprese e la nostra sicurezza.

La Norvegia, Paese piccolo ma sveglio, l’ha capito e ha firmato. Tocca a noi decidere se vogliamo sedere al tavolo dei grandi o limitarci a commentare la partita dagli spalti.