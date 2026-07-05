Droni turchi sulla Cavour

Prende sempre più piede l’ipotesi di un’eventuale imbarcazione dei droni turchi Bayraktar TB3 sulla portaerei italiana Cavour, celando, dietro una scelta apparentemente operativa, una questione che in realtà coinvolge la politica industriale italiana, l’evoluzione della difesa europea e il crescente peso della Turchia nel settore degli armamenti.

Da un punto di vista strettamente militare, la decisione di per sé appare tanto razionale da risultare elementare, in quanto i conflitti degli ultimi anni hanno ben dimostrato come i sistemi senza pilota siano diventati strumenti indispensabili per la sorveglianza, la raccolta di informazioni e il supporto alle operazioni navali, e il Bayraktar TB3 è stato progettato proprio per operare da unità navali con ponte corto, grazie alle ali ripiegabili, alla struttura rinforzata e alla capacità di svolgere missioni di lunga durata. Questo per la Cavour significherebbe ampliare notevolmente il proprio raggio d’azione informativo in un Mediterraneo sempre più congestionato da crisi regionali, competizione energetica, traffici marittimi, tensioni geopolitiche e presenza crescente di attori militari, in cui quindi la capacità di osservare e monitorare vaste aree marine rappresenta un vantaggio strategico fondamentale.

Tuttavia, l’aspetto operativo racconta soltanto una parte della storia.

Negli ultimi quindici anni Ankara ha costruito una delle industrie dei droni più dinamiche al mondo, secondo un paradigma già visto in settori diversi e con attori mutevoli, per cui mentre gran parte dell’Europa discuteva programmi comuni e definiva requisiti spesso arzigogolati, la Turchia investiva risorse, sperimentava sistemi sul campo e sviluppava una filiera nazionale integrata, e proprio i droni Bayraktar, utilizzati in Libia, Siria, Nagorno-Karabakh e Ucraina, sono diventati il simbolo di questa trasformazione, fornendo alla Turchia capacità militari, influenza diplomatica e peso strategico.

A fronte di ciò, la collaborazione tra Baykar e Leonardo nasce proprio dalla convergenza di due esigenze complementari, e cioè da un lato quella della Turchia, che dispone di piattaforme mature e collaudate, e dall’altro quella italiana, per cui si possiedono competenze avanzate nei sensori, nei radar, nell’elettronica di missione e nell’integrazione dei sistemi complessi. In questo modo la joint venture tra le due aziende potrebbe generare benefici reciproci.

La vicenda poi può essere letta anche attraverso la lente dell’intelligence economica, nel senso che le grandi potenze industriali non si limitano a proteggere le tecnologie più avanzate, ma difendono intere filiere produttive, sostenendo aziende strategiche durante le fasi più delicate e garantendo continuità agli investimenti. Pertanto, nel settore della difesa, il controllo delle piattaforme, dei software, della manutenzione e dei dati rappresenta una componente essenziale della sovranità nazionale.

Occorre però evitare letture ideologiche, poiché il TB3 non rappresenta di certo una soluzione miracolosa né sostituisce asset strategici come gli F-35B imbarcati sulla Cavour: si tratta di un sistema concepito principalmente per missioni di sorveglianza, ricognizione armata, pattugliamento marittimo e supporto informativo, la cui efficacia dipende dall’integrazione all’interno di una rete più ampia composta da satelliti, radar navali, sistemi di guerra elettronica e capacità di comando e controllo.

In questo contesto la collaborazione tra Italia e Turchia riflette la realtà, sempre più evidente, per cui nel settore della difesa le alleanze industriali sono diventate indispensabili, anche con casi particolari, come quello di Ankara, partner NATO ma che mantiene una politica estera autonoma e spesso assertiva, con divergenze nel Mediterraneo orientale, in Libia o nei rapporti con alcuni alleati occidentali.

Il Bayraktar sulla Cavour potrebbe così migliorare le capacità operative della Marina italiana e giovare a entrambe le parti dell’accordo almeno nel breve periodo, ma ci ricorda anche quanto sia difficile – e pertanto urgente e necessario – trasformare il patrimonio tecnologico nazionale in una filiera stabile e competitiva.