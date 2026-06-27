Argentina, il fiume Paraná passa ai privati: Milei cede la gestione dell’idrovia a Jan De Nul

Il governo di Javier Milei ha assegnato per venticinque anni la gestione dell’Idrovia Paraná-Paraguay a un consorzio formato dalla società belga Jan De Nul e dall’azienda argentina Servimagnus S.A. È la più grande privatizzazione del mandato presidenziale, e riguarda una delle arterie commerciali più importanti del continente sudamericano.

Sul fiume Paraná transita circa l’80% delle esportazioni argentine – soia, mais, grano – e il corridoio collega cinque paesi: Argentina, Brasile, Paraguay, Bolivia e Uruguay. Con il nuovo contratto, Jan De Nul controllerà dragaggio, manutenzione, segnaletica e riscossione dei pedaggi per un affare dal valore stimato di 15 miliardi di dollari. Il pedaggio scenderà inizialmente da 4,30 a 3,80 dollari per tonnellata, per poi salire fino a 5,78 dollari una volta avviati i lavori di approfondimento del canale.

Irregolarità, conflitti di interesse e proteste

Jan De Nul non è nuova alla gestione dell’idrovia: aveva già operato sul Paraná dal 1996 al 2021 e aveva continuato come appaltatrice dello Stato durante il governo Fernández. Il percorso che ha portato alla nuova assegnazione è stato però segnato da polemiche: una prima gara era stata annullata tra accuse di irregolarità e rilievi della procura anticorruzione, mentre nel secondo bando le due imprese finaliste hanno presentato la stessa offerta minima. A complicare il quadro, la partner locale Servimagnus è guidata da Ricardo Román, imprenditore che ha ammesso in passato il pagamento di tangenti nell’ambito di un’inchiesta per corruzione risalente al governo Kirchner.

La concessione trasferisce ai privati anche funzioni tradizionalmente gestite dallo Stato, tra cui rilevamenti batimetrici, operazioni di salvataggio e controllo degli sversamenti. Il progetto prevede inoltre di approfondire il corso del fiume fino a oltre 40 piedi in alcuni tratti, una misura che secondo i critici potrebbe avere conseguenze sulle zone umide e sulla biodiversità della regione, in assenza di una valutazione di impatto ambientale adeguata.

Sul piano sindacale, la sezione di Buenos Aires della CTA Autónoma ha condannato l’operazione e annunciato mobilitazioni, parlando di una concessione che “consolida la rotta per il saccheggio” in un’area in cui vivono quasi 13 milioni di persone.

La vicenda si inserisce in un contesto economico e simbolico preciso; il fiume Paraná è storicamente legato alla questione della sovranità argentina, nel 1845, durante la battaglia della Vuelta de Obligado, le flotte anglo-francesi tentarono di imporre la libera navigazione sul fiume sfidando l’autorità nazionale. Oggi il paese resta il principale debitore del Fondo Monetario Internazionale, con oltre 57 miliardi di dollari di debito. La decisione di affidare a un operatore straniero il controllo della principale via commerciale del paese alimenta un dibattito che va ben oltre la gestione di un’infrastruttura.