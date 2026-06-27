Argentina, il fiume Paraná passa ai privati: Milei cede la gestione dell’idrovia a Jan De Nul
Irene Anania
- Esteri

Argentina, il fiume Paraná passa ai privati: Milei cede la gestione dell’idrovia a Jan De Nul

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Esteri - 27 Giugno 2026

di Irene Anania

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