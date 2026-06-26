Oltre Maven Star: le difficoltà di Palantir in borsa

L’arrivo di un nuovo attore negli attuali scenari geopolitici cambia gli scenari: Maven Smart. la piattaforma di comando militare basata sull’Intelligenza Artificiale usata dal Pentagono, supportata dalla big tech Palantir. All’annuncio del cessate il fuoco con Teheran, poco più di un mese dopo dall’inizio del conflitto, gli Stati Uniti avevano già colpito grazie all’utilizzo di Maven Star 13.000 obiettivi. La Casa Bianca vede in Palantir Technology il più efficiente dei servitori. L’utilizzo di token (termine per indicare l’unità di calcolo dell’IA) da parte dell’amministrazione statunitense non fa che crescere, si è raggiunta una media di 20 miliardi di token al giorno. Ma proprio questa apparente onnipotenza potrebbe rappresentare il punto debole di Palantir. Tra la dipendenza dalle commissioni governative e l’arrivo di nuovi concorrenti del mercato, la sua richiesta in borsa incomincia a scendere lentamente

La discesa delle azioni Palantir

Queste ultime 52 settimane sono tempi difficili per la big tech dell’intelligenza artificiale. Il titolo Palantir Technologies ha toccato, dopo un lungo periodo di richieste, estendendo il calo da inizio anno al 36,03% e scendendo del 45,3% rispetto al precedente massimo raggiunto nei mesi precedenti. Gli investitori stanno incominciando a valutare altri titoli nel panorama competitivo, come nel caso di Anthropic, azienda fondata dai ricercatori di OpenAi che ha sviluppato piattaforme come Claude AI che Donald Trump ha definito “una minaccia per la sicurezza nazionale”.

Eppure, gli analisti finanziari continuano a vedere ancora la solidità in Palantir. Le imprese aumentano gli investimenti in soluzioni basate sull’IA, impedendo una di un calo concreto. La recente flessione del titolo Palantir ha contribuito ad attenuare le perplessità legate alla sua valutazione. Pur continuando a essere scambiata a multipli superiori rispetto a molte altre società del settore software, il ritracciamento delle ultime settimane ha reso il rapporto tra rischio e rendimento più equilibrato e potenzialmente più interessante per gli investitori.

Al di là delle oscillazioni di mercato, il vero valore di Palantir continua a risiedere nella sua crescente centralità all’interno dell’apparato militare e di intelligence statunitense, un fattore destinato a influenzarne il peso geopolitico negli anni a venire in mondo dove la diffusione globale dell’AI in campo militare è ancora in una fase iniziale.