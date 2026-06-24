Rutte: “500 aerei sono decollati da basi in Italia per supportare Epic Fury”
Bianca Ricci
- Esteri

Rutte: “500 aerei sono decollati da basi in Italia per supportare Epic Fury”

Rutte: “500 aerei sono decollati da basi in Italia per supportare Epic Fury”

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Esteri - 24 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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