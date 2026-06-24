Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per imporre il ritiro dalla guerra contro l’Iran
Valeria Todaro
- Esteri

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per imporre il ritiro dalla guerra contro l’Iran

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per imporre il ritiro dalla guerra contro l’Iran

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Esteri - 24 Giugno 2026

di Valeria Todaro

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