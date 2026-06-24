Cosa vuole davvero il popolo in Iran, tra guerra e cambiamento

Molti studiosi ed esperti cercano di capire cosa desidera davvero il popolo iraniano per il proprio governo: negli ultimi anni alcuni istituti indipendenti, tra cui GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran), hanno raccolto dati che offrono uno spaccato significativo dell’opinione pubblica. Le evidenze suggeriscono che molti cittadini distinguono nettamente tra il proprio paese e il regime che lo governa, e che il sostegno alle politiche ufficiali è molto più debole di quanto emerga dalla propaganda statale.

Sul tema della guerra con Israele e degli scontri regionali, una parte consistente della popolazione appare stanca del conflitto permanente. In un’indagine GAMAAN condotta dopo la cosiddetta “guerra dei 12 giorni”, il 63% degli intervistati ha affermato che si è trattato di una guerra dello Stato e non del popolo iraniano. Un altro dato rilevante mostra che oltre il 63% concordava con l’affermazione secondo cui il conflitto era tra Israele e la Repubblica Islamica, non tra Israele e gli iraniani come popolo.

Il 92,1% degli israeliani ritiene che l’Iran sia uscito vittorioso dalla guerra con il duo Israele-Stati Uniti. Quesi i risultati di un sondaggio condotto dall’Istituto Agam in collaborazione con l’Università Ebraica e rilanciato dal Times of Israel. L’82,9% degli intervistati ritiene che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele e l’86% ha un’opinione negativa dell’esito. Inoltre, il 72,5% non crede al premier Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha ottenuto guadagni significativi e rimosso una minaccia esistenziale, con l’87,8% degli israeliani che ritiene che il Paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o li abbia realizzati solo in parte.

Anche riguardo alla tregua e alla fine delle ostilità emerge una posizione pragmatica. Circa il 68% degli iraniani è favorevole alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche con gli USA. E solo il 25% circa si dichiara apertamente contrario a riallacciare i rapporti. Il 61% sostiene la necessità di dialogare con l’Occidente per risolvere le questioni nucleari. I sondaggi evidenziano che l’ostilità è diretta principalmente verso la politica estera statunitense (percepita come egemone), mentre esiste una diffusa ammirazione per la cultura e lo stile di vita americano, soprattutto tra i giovani e le popolazioni urbane.

Da anni la società civile, in particolare le donne e le generazioni più giovani, protesta per i diritti fondamentali. La repressione delle manifestazioni ha alimentato un forte scontento verso le figure al potere, come l’Ayatollah Khamenei. Le ricerche GAMAAN, basate su decine di migliaia di risposte raccolte all’interno del paese, indicano che circa il 70% degli iraniani si oppone alla continuazione dell’attuale Repubblica Islamica. In altre rilevazioni, il rifiuto del sistema ha superato addirittura l’80%. Sebbene esistano differenze tra gruppi sociali, generazioni e aree geografiche, il dato costante è che una maggioranza significativa auspica una trasformazione profonda dell’assetto politico, con maggiore rappresentanza democratica, libertà civili e separazione tra religione e Stato.

Molti cittadini sembrano desiderare stabilità economica, minore isolamento internazionale e riforme politiche sostanziali più che nuovi confronti militari. La guerra ha rafforzato in parte il sentimento nazionale contro le minacce esterne, ma non ha cancellato il malcontento verso il sistema politico. Anzi, diversi studi e testimonianze giornalistiche suggeriscono che una parte importante della popolazione continua a vedere il futuro dell’Iran legato a cambiamenti interni, apertura verso il mondo e riduzione delle tensioni regionali.