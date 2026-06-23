Rivolta nel mondo MAGA: Carlson annuncia il distacco dal partito 

Tucker Carlson, opinionista conservatore ed ex volto di punta di Fox News, avrebbe recentemente espresso la netta volontà di prendere le distanze dal Partito Repubblicano, sostenendo che non rispecchi più le sue posizioni politiche e ideologiche. Le sue dichiarazioni, riportate da Axios, seguono l’onda di una crescente tensione interna al mondo conservatore statunitense, in particolare nell’area legata al movimento MAGA, sempre più attraversato da divisioni strategiche e ideologiche.

Secondo quanto emerso, Carlson avrebbe affermato durante una puntata del podcast “Can’t Be Censored” una frase dal forte impatto politico: “Me ne vado”, lasciando intendere un possibile distacco non solo personale ma anche simbolico da una parte consistente dell’establishment repubblicano. L’opinionista avrebbe inoltre aggiunto di ritenere che molte altre figure pubbliche e molti elettori possano seguire la stessa traiettoria, suggerendo una potenziale frammentazione del consenso interno al partito.

Tra le accuse mosse da Carlson, una delle più rilevanti riguarda la direzione politica del Partito Repubblicano, che a suo giudizio avrebbe tradito alcuni principi fondanti, privilegiando interessi di politica estera rispetto a quelli nazionali. In particolare, l’attenzione si sarebbe concentrata sulle scelte dell’amministrazione guidata da Donald Trump in materia di politica internazionale e sicurezza, con riferimenti critici all’allineamento con Israele e alle conseguenze che tali decisioni avrebbero sulla politica interna statunitense.

In questo contesto, Carlson avrebbe dichiarato: “Come potrei io, o qualsiasi elettore americano, sostenere un partito politico che antepone interessi stranieri a quelli degli Stati Uniti?”, una frase che riassume una visione più diffusa in alcune frange dell’elettorato conservatore, orientate verso un approccio isolazionista e contrario agli interventi militari all’estero.

Le critiche non si limitano a Carlson. Anche altri esponenti e figure vicine all’area MAGA hanno espresso, nel tempo, perplessità simili. Tra queste figura la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, che in diverse occasioni ha criticato la linea interventista attribuita all’amministrazione Trump, sostenendo che essa si discosterebbe dallo slogan “America First” e dalla promessa di evitare nuovi conflitti militari.

In particolare, il dibattito interno al Partito Repubblicano si è intensificato attorno al tema della politica estera. L’eventuale sostegno o coinvolgimento degli Stati Uniti in scenari di crisi internazionale è diventato uno dei principali punti di frattura tra l’ala più tradizionale del partito e quella populista e isolazionista. Secondo questa seconda corrente, ogni forma di interventismo militare rischierebbe di compromettere sia la stabilità economica interna sia la coerenza delle promesse elettorali fatte negli ultimi cicli presidenziali.

Carlson, già in passato, aveva espresso posizioni fortemente critiche rispetto a interventi militari all’estero. In alcune sue precedenti dichiarazioni pubbliche aveva definito determinate azioni militari “inaccettabili” o “profondamente sbagliate”, contribuendo a consolidare la sua immagine di figura dissidente all’interno del panorama conservatore americano.

Emerge il quadro di un movimento politico in trasformazione, dove le divisioni interne non riguardano solo strategie elettorali ma anche questioni identitarie profonde: il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, il rapporto con gli alleati storici e la definizione stessa di “interesse nazionale”. In questo scenario, le parole di Carlson assumono un valore simbolico che va oltre la singola dichiarazione. Riflettono un malessere più ampio che attraversa una parte dell’elettorato repubblicano, sempre più critico verso le scelte della leadership e sempre più incline a mettere in discussione le fondamenta stesse del partito. Se queste tensioni dovessero continuare a crescere, il Partito Repubblicano potrebbe trovarsi di fronte a una fase di significativa ridefinizione interna, con possibili conseguenze sugli equilibri politici nazionali e sulle future campagne elettorali negli Stati Uniti.