Il dietrofront di Trump sull’Indo-Pacifico: che strategia c’è dietro?
Chiara Di Scala
- Esteri

Il dietrofront di Trump sull’Indo-Pacifico: che strategia c’è dietro?

Il dietrofront di Trump sull’Indo-Pacifico: che strategia c’è dietro?

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Esteri - 24 Giugno 2026

di Chiara Di Scala

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