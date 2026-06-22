UK. Keir Starmer annuncia le proprie dimissioni

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street, a Londra. “Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito”, ha detto. “Ho parlato stamattina con sua maestà” re Carlo “per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto totale di potere.

L’uscita di scena di Starmer, travolto dall’impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel Paese e all’interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l’ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito: “Keir ha reso un enorme servizio al nostro Paese e voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile. Il Paese si attende stabilità, serietà e il mantenimento del focus sulle questioni più importanti, ed è quello che avrà”. Dall’opposizione, il leader di Reform Uk Nigel Farage ha invece chiesto di andare immediatamente alle urne: “Siamo pronti a portare un cambiamento radicale. Se i Labour pensano di poter piazzare un altro politico di professione al numero 10 si sbagliano di grosso”.

Keir Starmer, durante la conferenza stampa, ha ricordato come all’alba delle elezioni di 23 mesi fa tutti sostenevano i Labour un partito “finito” ed erano convinti che un trionfo elettorale fosse un’impresa impossibile: “Abbiamo dimostrato che quelle persone si sbagliavano, diventare primo ministro è stato il momento di cui vado più fiero della mia vita”. L’ormai ex premier britannico ha poi elencato una serie di risultati che ritiene di aver raggiunto durante i suoi due anni scarsi di mandato: “Abbiamo estirpato il veleno dell’antisemitismo. Abbiamo ripristinato la fiducia nell’economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale”. Ha poi aggiunto di aver riportato i Labour a schierarsi “con orgoglio accanto alla nostra bandiera nazionale, non contro di essa”. Tutte posizioni che, secondo Starmer, gli avrebbero proprio permesso di trionfare nel 2024.

“La domanda che il mio partito si sta ponendo ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali”, ha continuato Starmer senza riuscire a trattenere le lacrime. “Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e accetto quella risposta con serenità. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito laburista”. La fase di scelta del successore di Starmer prenderà il via il 9 luglio e “si concluderà entro la pausa estiva”, ha anticipato Keir Starmer. “In caso di competizione, il nuovo leader sarà in carica prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre”. Garantendo così una “transizione ordinata alla guida del governo”. Starmer ha poi concluso: “Il mio successore erediterà un Regno Unito più forte e più giusta di due anni fa”.

“Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli due anni. La sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina è più solida grazie a te. Grazie, caro Keir”. Così, con un post su X, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha salutato e ringraziato Starmer dopo l’ufficialità delle sue dimissioni da primo ministro britannico.