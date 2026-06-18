Andy Burnham e il voto chiave a Makerfield

Oggi i riflettori della politica britannica sono tutti puntati sulla Great Manchester. Le principali testate nazionali e internazionali aprono con la notizia delle elezioni suppletive nel collegio di Makerfield. Un voto apparentemente locale, ma che in realtà rappresenta un terremoto politico per il Partito Laburista e per il destino del governo del Primo Ministro Keir Starmer. Al centro di questa tempesta c’è Andy Burnham, l’attuale e popolarissimo sindaco di Manchester, che oggi tenta il grande ritorno in Parlamento.

La strategia dietro il voto

Il voto di oggi non è nato per caso. È il risultato di una mossa politica calcolata e non priva di tensioni: il deputato laburista uscente, Josh Simons, si è dimesso poche settimane fa proprio per liberare il seggio e permettere a Burnham di candidarsi. I regolamenti del Labour, infatti, parlano chiaro: chiunque voglia correre per la leadership del partito deve essere un membro del Parlamento a Westminster.

Burnham, soprannominato da anni il “Re del Nord” per la sua strenua difesa delle comunità settentrionali contro il centralismo di Londra, non ha mai nascosto le sue ambizioni nazionali. Se oggi dovesse vincere a Makerfield, la legge lo costringerà a dimettersi da sindaco, innescando a sua volta nuove elezioni a Manchester, ma aprendogli le porte per una sfida diretta alla leadership di Starmer.

Una campagna elettorale infuocata

Nelle ultime settimane, Burnham ha condotto una campagna elettorale incentrata sui bisogni della classe operaia, sui trasporti pubblici, sull’edilizia sociale e sulla riforma del sistema sanitario. Ha definito questa tornata una “change by-election” (un’elezione di cambiamento), scagliandosi duramente contro “i quarant’anni di neoliberismo che hanno penalizzato il Nord dell’Inghilterra” e promuovendo il suo modello di “socialismo amico delle imprese”.

Tuttavia, la partita non è semplice. Nelle recenti elezioni locali di maggio, la destra populista di Reform Uk ha ottenuto un successo travolgente nell’area di Wigan (di cui Makerfield fa parte), conquistando la quasi totalità dei seggi del consiglio. La leadership laburista ha dovuto quindi mobilitare massicce risorse e ministri del governo per blindare il collegio.

Il fattore divisione a destra

Secondo le analisi pubblicate oggi dai principali quotidiani, l’asso nella manica di Burnham potrebbe essere la spaccatura interna all’opposizione di destra. Il voto conservatore e populista si presenta infatti frammentato tra Reform Uk (guidato da Nigel Farage) e la neonata formazione Restore Britain. Questa faida rischia di dividere i consensi, offrendo ai laburisti la spinta necessaria per mantenere il seggio nonostante il forte malcontento locale.

I seggi rimarrano aperti fino alle 22:00 di questa sera. Se Burnham riuscirà a conquistare Makerfield, l’equilibrio politico del Regno Unito cambierà radicalmente nel giro di poche ore. Non solo Manchester dovrà cercare un nuovo sindaco, ma Westminster si troverà ad accogliere una figura carismatica, forte del consenso territoriale e pronta a guidare l’ala sinistra del partito in una aperta e inevitabile sfida interna per il controllo del Paese.