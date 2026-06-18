Cuba apre al mercato, il Pcc rassicura: “Nessuna deviazione dal socialismo”

Il Partito comunista cubano (Pcc) presenterà domani all’Assemblea nazionale del potere popolare un pacchetto di riforme economiche che punta ad ampliare il ricorso ai meccanismi di mercato, ad attrarre investimenti esteri e a rafforzare il ruolo del settore privato.

Le riforme

Secondo quanto illustrato dal presidente Miguel Díaz-Canel e dal primo ministro Manuel Marrero Cruz, il piano si articola in circa venti interventi suddivisi in quattro aree principali. Una delle novità più significative riguarda l’apertura al settore privato e alla diaspora cubana. Le autorità intendono favorire la partecipazione economica dei cittadini residenti all’estero attraverso procedure più rapide per gli investimenti, un accesso semplificato ai servizi bancari e la concessione di diritti d’uso sui terreni.

Le riforme prevedono inoltre una maggiore autonomia per le imprese statali. La Empresa Estatal Socialista potrà disporre di margini più ampi nella gestione delle proprie attività, definendo in maniera più flessibile i sistemi salariali e partecipando direttamente al mercato valutario. Parallelamente, il governo punta a rafforzare il decentramento amministrativo e commerciale, consentendo alle autorità locali di gestire una quota maggiore delle entrate in valuta estera e alle imprese di effettuare operazioni di commercio internazionale con minori vincoli di intermediazione statale.

Interventi sono previsti anche nel settore immobiliare e nel comparto turistico, tradizionalmente una delle principali fonti di valuta per il Paese. L’obiettivo dichiarato è valorizzare infrastrutture sottoutilizzate, attrarre nuovi operatori e aumentare la capacità di generare entrate in valuta forte.

La posta politica in gioco

Le misure hanno suscitato un acceso dibattito politico. Il Pcc ha respinto le accuse di chi interpreta le aperture economiche come un allontanamento dai principi del socialismo cubano. In una nota diffusa sui social media, il partito ha sostenuto che le proposte rappresentano “un’espressione della logica di sviluppo di questo periodo storico” e ha ribadito che “non si tratta di una deviazione dal socialismo”.

Per rafforzare questo messaggio, la dirigenza cubana ha richiamato l’eredità politica di Fidel Castro, di Raúl Castro e dello stesso Díaz-Canel, presentando le riforme come una continuazione del percorso di aggiornamento del modello economico avviato negli anni precedenti. Le autorità insistono sul fatto che lo Stato manterrà il proprio ruolo centrale nella pianificazione e nella tutela delle politiche sociali.

La cautela del partito riflette una sensibilità radicata nel sistema politico cubano. Da anni il dibattito interno si confronta con il problema di come introdurre maggiore efficienza economica senza compromettere il controllo pubblico dei settori strategici. Il timore di una crescita delle disuguaglianze e di un’eccessiva dipendenza dalle dinamiche del mercato continua, infatti, a rappresentare uno dei principali punti di discussione tra i sostenitori del modello socialista.

Le ragioni della svolta

Le riforme arrivano in un contesto economico complesso. Tra il 2020 e il 2025 l’economia cubana ha registrato una contrazione del 15%, risentendo degli effetti della pandemia, delle sanzioni statunitensi e delle difficoltà strutturali del sistema produttivo. Negli ultimi anni il Paese ha inoltre dovuto affrontare frequenti interruzioni nella fornitura di energia elettrica e una crescente carenza di combustibili.

Per far fronte a questa situazione, Díaz-Canel ha annunciato l’intenzione di accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e di ricercare partner internazionali interessati a investire nel settore fotovoltaico. “Vogliamo moltiplicare le opportunità per diventare sempre meno dipendenti dalla generazione elettrica basata sui combustibili fossili”, ha dichiarato il presidente.

Le difficoltà economiche hanno avuto ripercussioni anche sul turismo, settore fondamentale per l’economia dell’isola. Nei primi cinque mesi del 2026 gli arrivi turistici hanno registrato una flessione del 58% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riducendo ulteriormente l’afflusso di valuta estera.

La sfida dell’attuazione

Sarà ora l’Assemblea nazionale a esaminare il pacchetto di riforme e a definire le modalità della sua attuazione. Per il governo cubano si tratta di una scommessa cruciale: rilanciare la crescita economica e attrarre nuove risorse senza mettere in discussione i principi politici che da oltre sessant’anni costituiscono il fondamento del sistema socialista dell’isola. I risultati delle misure e la loro effettiva capacità di rispondere alle difficoltà del Paese potranno essere valutati solo nei prossimi mesi.