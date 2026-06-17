Il G7 riporta l’Ucraina tra le priorità dell’agenda Usa

Con la prospettiva della recente intesa tra Stati Uniti e Iran, il G7, in corso in questi giorni nella località francese di Évian-les-Bains, si chiude con la possibilità di tornare alle vecchie questioni. Donald Trump appare più conciliante, si è detto pronto a tenere il Medio Oriente “nel retrovisore” e ad affiancarsi ai leader europei in un rinnovato sostegno all’Ucraina, nella condivisa intenzione di porre fine all’invasione russa. I Sette hanno dichiarato la loro unione nei confronti dell’Ucraina e della sua integrità territoriale, concordando un inasprimento delle sanzioni contro la Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, presente al vertice su invito dell’omologo francese Emmanuel Macron, ha sfruttato l’occasione della riunione internazionale tra leader per riallacciare i rapporti con Donald Trump, nella speranza che l’amministrazione statunitense sia più focalizzata sull’Ucraina, ora che ha concordato un cessate il fuoco di 60 giorni in Iran, e più propensa a trovare un dialogo risolutivo con il russo Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti ha deplorato “la grande antipatia” tra i leader ucraino e russo, che rende difficile raggiungere un accordo, ma ha promesso di fare tutto il possibile. Dopotutto, il sostegno statunitense è fondamentale per concludere un conflitto iniziato nel febbraio 2022 e che ancora continua a mietere vittime. Si torna a parlare di sanzioni alla Russia sul petrolio e sugli idrocarburi russi, come rivelano fonti francesi.

Sul cessate il fuoco, Zelensky auspica di arrivare ad un accordo “prima dell’inverno”: il precedente è stato “terribile” per gli ucraini, “ma il prossimo sarà spiacevole anche per i russi”, ha dichiarato. In effetti, i continui attacchi di droni ucraini alle raffinerie di Mosca stanno spingendo già i cittadini russi ai primi razionamenti. Fonti tedesche hanno sostenuto che anche il presidente statunitense riconosce che la Russia si trovi in una posizione più debole rispetto al passato. Prima di partire per Évian-les-Bains, Zelensky e Trump hanno avuto un nuovo faccia a faccia, decisamente più conciliante rispetto ai toni tesi del 2025, con il tycoon ha definito “ridicolo” il bilancio delle vittime della guerra. Collegato con Reuters Next Summit, il leader di Kiev ha affermato di aver ricevuto sostegno e apertura da parte statunitense e che i leader stanno discutendo nuove sanzioni contro la Russia, soprattutto su petrolio, banche e settori militari. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha commentato positivamente il rinnovato interesse statunitense verso la questione ucraina: “Il vento sta cambiando per l’Ucraina, la situazione è molto diversa rispetto all’anno scorso”.