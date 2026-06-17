Il G7 riporta l’Ucraina tra le priorità dell’agenda Usa
Margherita Coletta
- Esteri

Il G7 riporta l’Ucraina tra le priorità dell’agenda Usa

Il G7 riporta l’Ucraina tra le priorità dell’agenda Usa

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Esteri - 17 Giugno 2026

di Margherita Coletta

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