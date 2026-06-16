Il G7 a Evian: oggi attesa partecipazione di Zelensky

A Evian il vertice del G7 entra oggi nel vivo con la prima sessione di lavoro, questa mattina, dedicata all’Ucraina, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa notte all’aeroporto di Ginevra. All’hotel Royal, sede del G7, la sessione dedicata a Kyev è iniziata con circa 45 minuti di ritardo.

Nella sala è presente anche il segretario di Stato Usa, Marc Rubio, oltre al presidente Donald Trump, il quale, al suo arrivo, ha ricevuto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz una maglia della nazionale di calcio tedesca con il numero 47, corrispondente al 47esimo presidente degli Stati Uniti. Nell’attesa dell’inizio dei lavori e dell’arrivo in sala di Trump, Macron e Zelensky, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è intrattenuta abbastanza a lungo con la premier giapponese Sanae Takaichi e con i vertici dell’Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen.

Prima di raggiungere gli altri leader, Macron e Zelensky hanno avuto un incontro bilaterale. C’è attualmente un ritardo rispetto al programma trasmesso ai media. Nella sala della riunione non è ancora arrivato il presidente Usa Donald Trump. Intanto Zelensky, ha rivendicato l’attacco ucraino alla raffineria a Mosca come “riposta giusta ai raid russi di ieri e al protrarsi di una guerra che deve essere terminata”. “La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio dell’Ucraina sono uno dei componenti importanti di tale pressione”, ha scritto su X il capo di Stato ucraino che attualmente si trova al tavolo con i leader del G7 a Evian. “Questa volta, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacita’ a lungo raggio dell’Ucraina. Una raffineria di petrolio e’ stata colpita a una distanza di 500 chilometri”, ha evidenziato Zelensky.

Cos’è il G7? Dal 15 al 17 giugno a Évian-les-Bains, in Francia, si tiene un incontro dei leader dei paesi del G7, cioè alcune delle democrazie più influenti al mondo: Stati Uniti, Canada, Francia, Italia, Regno Unito, Germania e Giappone. Évian-les-Bains è una nota cittadina termale sul lago di Ginevra e si trova a pochi chilometri dal territorio della Svizzera. La Svizzera non parteciperà all’incontro, ma ha dovuto comunque prendere misure di sicurezza straordinarie, spendendo decine di milioni di euro senza che la Francia facesse granché per aiutarla, e questo ha creato qualche tensione tra i due paesi.

Il G7 di Evian è stato anticipato da scontri a Ginevra, dove ci sono stati scontri con la polizia. I manifestanti si sono radunati a Ginevra perché Évian è sottoposta a misure di sicurezza eccezionali e l’amministrazione locale non aveva autorizzato la manifestazione. Anche a Ginevra comunque era stata rafforzata la sicurezza, con migliaia di poliziotti in strada. I manifestanti erano più di 20mila secondo la polizia, mentre secondo gli organizzatori erano 60mila: erano riuniti da diverse motivazioni anticapitaliste e contro la globalizzazione, e gridavano slogan femministi, ambientalisti, in favore della Palestina o dei curdi, fra le altre cose. Di questi 600 sono stati identificati dalla polizia come “black bloc”, gruppi anarchici che partecipano alle manifestazioni per creare caos e scontri.

Di cosa si parlerà durante questo G7? Le due guerre dominano la scena: per quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell’intesa venerdì 19 in Svizzera dopo l’accordo raggiunto tra Usa e Iran, il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni. Per quella in Ucraina, Zelensky spera in un bilaterale con il tycoon dopo una “fantastica” telefonata con il presidente Usa. Otre a Volodymyr Zelensky associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Le tensioni commerciali con la Cina sono lo sfondo permanente dei colloqui, iniziati con un primo faccia a faccia Macron-Trump e proseguiti poi con la cena per dei capi di Stato e di governo del G7. Quindi l’arrivo a Evian dei leader dei Paesi che il G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare: quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto.

Ma all'”Evian Resort”, il grande spazio blindato via terra e cielo per proteggere il lavoro e il riposo dei capi di Stato e di governo, si parla anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partnership e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e, naturalmente, di intelligenza artificiale.