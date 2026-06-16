Il G7 a Evian: oggi attesa partecipazione di Zelensky
Valeria Todaro
- Esteri

Il G7 a Evian: oggi attesa partecipazione di Zelensky

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Esteri - 16 Giugno 2026

di Valeria Todaro

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