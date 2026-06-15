Attacco russo contro Kiev: ingenti danni alla Cattedrale della Dormizione
Valeria Todaro
- Esteri

Attacco russo contro Kiev: ingenti danni alla Cattedrale della Dormizione

Attacco russo contro Kiev: ingenti danni alla Cattedrale della Dormizione

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Esteri - 15 Giugno 2026

di Valeria Todaro

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