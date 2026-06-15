Attacco russo contro Kiev: ingenti danni alla Cattedrale della Dormizione

Sono 11 i morti e 53 i feriti in tutta l’Ucraina nel “massiccio attacco russo” della notte scorsa. Lo riferisce su X il presidente ucraino Voldoymyr Zelensky, fornendo un bilancio aggiornato degli ultimi raid. I raid più pesanti hanno coinvolto Kharkiv e Kiev, insieme a diverse altre grandi città. Cinque soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell’Interno Ihor Klymenko. Almeno altri cinque operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti.

Una serie di potenti esplosioni ha riecheggiato in tutta Kiev, con un’ondata di missili balistici seguita da droni Shahed, mentre molte persone cercavano rifugio sottoterra e le autorità esortavano i residenti a mettersi al riparo. “Kiev è sotto il fuoco principale. Si registrano ingenti danni alle infrastrutture civili”, ha affermato Klymenko. Venti persone, tra cui un bambino, hanno richiesto assistenza medica nella capitale, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev.

Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del Monastero delle Grotte della capitale (Kyievo-Pecherska Lavra) è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco.Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato un incendio sul tetto della Cattedrale della Dormizione, una delle chiese del rinomato complesso cristiano ortodosso. Il capo dell’amministrazione militare locale Timur Tkachenko ha condannato l’attacco definendolo un “colpo diretto” contro il sito. “Chiediamo preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione”, ha dichiarato il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa ucraina, denunciando l’accaduto come un “crimine contro l’umanità, la storia e il cristianesimo”.

L’Unesco si dice pronta a “sostenere le autorità competenti nella valutazione dei danni subiti, nel contesto dell’escalation della guerra in Ucraina, per l’attacco che ha colpito il Monastero all’interno del sito Patrimonio dell’Umanità ‘Kyiv: Cattedrale di Santa Sofia e relativo Monastero delle Grotte’, uno dei più importanti monumenti spirituali e culturali dell’Ucraina”, si legge nella nota. Si tratta di uno dei luoghi più sacri dell’ortodossia slava orientale e uno dei simboli religiosi e culturali più importanti dell’Ucraina.

La cattedrale è dedicata alla Dormizione della Madre di Dio. Anche le strutture storiche adiacenti, tra cui elementi del complesso fortificato del Monastero e la Torre di Ivan Kushnik, riferisce l’Unesco, sarebbero state colpite. L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura condanna gli attacchi contro i beni culturali, le istituzioni educative, gli studenti, il personale scolastico e i professionisti dei media tutelati dal diritto internazionale. “I danni a tali istituzioni privano le comunità dell’accesso alla cultura, all’istruzione e agli spazi condivisi, elementi essenziali per la ripresa e la coesione sociale” sostiene l’Unesco.

“È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo ultimo atto di barbarie russa. Questo attacco alla Lavra è un’aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell’umanità. Non può esserci giustificazione per questo o per qualsiasi altro attacco russo simile. Ciò che serve è una maggiore cooperazione per fermare la guerra della Russia e una protezione più forte per salvare vite dalla Russia”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’attacco russo nella notte al monastero di Pechersk Lavra di Kiev.

“Mi pare che gli attacchi anche contro il sito Unesco sono veramente di una gravità incredibile, dimostrano che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace”. Sono le affermazioni del ministro degli Esteri italiani, Antonio Tajani, da Lussemburgo. “Kiev è anche la capitale religiosa di un mondo, quindi attenzione anche da parte russa a non profanare un sentimento di tutti i cristiani e ortodossi anche in Russia. Il Cremlino sta commettendo errori gravi a dimostrazione che è in difficoltà. Adesso dobbiamo continuare a fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti”, ha aggiunto il vicepremier.