USA-Iran: l’accordo di pace è realtà. La firma venerdì a Ginevra

Dopo quasi quattro mesi di guerra e settimane di trattative estenuanti, scandite da annunci e smentite, il conflitto tra Stati Uniti e Iran si avvia verso la conclusione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sigla del memorandum di intesa con i vertici iraniani: una firma arrivata per via digitale, a distanza, che dovrà essere confermata in presenza in un bilaterale in Svizzera il 19 giugno.

La svolta della notte

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato su X che entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano, e che la cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera.

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato che gli impegni assunti da Teheran nell’ambito del nuovo accordo con gli Stati Uniti entreranno in vigore a partire da venerdì, e che i negoziati per un accordo definitivo proseguiranno per 60 giorni.

Trump, che proprio oggi festeggia il suo ottantesimo compleanno, ha accolto la notizia con entusiasmo sui social. Sul suo social Truth ha scritto: “Con la presente autorizzo pienamente l’apertura senza pedaggio dello Stretto di Hormuz e, contemporaneamente, autorizzo l’immediata rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra!”

I 14 punti dell’accordo

L’agenzia di stampa iraniana Mehr ha anticipato una bozza dell’intesa articolata in 14 punti. Il primo prevede la cessazione permanente delle ostilità su tutti i fronti di guerra, anche quello libanese. Il documento prevede poi la revoca del blocco navale imposto dagli USA contro le navi iraniane e la riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni.

Tra le misure figurerebbero inoltre l’allentamento delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere iraniane, l’avvio entro 60 giorni di negoziati conclusivi sul programma nucleare e lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Metà di questi saranno sbloccati prima dell’avvio dei colloqui di pace di lungo periodo.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che il processo si articola in due fasi: la prima prevede la firma di un memorandum d’intesa con Washington, seguita da negoziati per raggiungere un accordo definitivo. La discussione sul dossier nucleare e sulle sanzioni è stata rinviata alla seconda fase, della durata di 60 giorni.

Il ruolo del Pakistan e del Qatar

Un ruolo fondamentale nella mediazione è stato svolto da Pakistan e Qatar. Una delegazione del Qatar, Paese che funge da mediatore tra Iran e Stati Uniti insieme al Pakistan, è arrivata a Teheran nell’ambito di colloqui volti a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente.

Il premier pakistano Sharif aveva respinto le campagne di disinformazione di chi voleva sabotare l’accordo, confermando che era stato concordato un testo finale e che il Pakistan stava lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i passi successivi.

Le reazioni internazionali e la variabile Israele

La solidità dell’accordo dovrà essere verificata nei prossimi giorni, a partire da tre dossier centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale statunitense e il comportamento di Israele.

Trump ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu “una persona molto difficile”, accusandolo di aver rischiato, con gli ultimi attacchi sferrati contro il Libano, di compromettere l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Tel Aviv ha fatto sapere che l’intesa non è vincolante per Israele.

Sul fronte europeo, il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del G7 di Evian, ha annunciato che le potenze del G7 inizieranno i colloqui proprio dalle “conseguenze” dell’accordo USA-Iran, inclusa la riapertura a lungo termine di Hormuz e la conclusione di un accordo sui programmi nucleari e missilistici balistici iraniani. L’Italia, con la premier Meloni, si è detta pronta a contribuire con una presenza navale nello Stretto.

Effetti sui mercati

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati globali: i prezzi di gas e petrolio sono crollati, mentre i future di Wall Street hanno registrato un’impennata. La riapertura di Hormuz — uno degli snodi energetici più strategici del pianeta, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale — rappresenta una boccata d’ossigeno per un’economia globale messa a dura prova dai mesi di conflitto.

Dopo la firma digitale di questa notte, il memorandum sarà siglato ufficialmente il 19 giugno in Svizzera, e solo allora inizierà la fase due dei negoziati che dovranno condurre all’accordo di pace definitivo tra le parti. Il mondo trattiene il respiro: la pace sembra finalmente a portata di mano, ma le incognite — dal dossier nucleare al ruolo di Israele, fino all’applicazione concreta del cessate il fuoco — restano numerose e delicate.