Perù, 1.400 voti per la presidenza: risultato atteso a luglio

A spoglio quasi concluso, il ballottaggio presidenziale peruviano non ha ancora un vincitore. Con il 98,2% delle schede contate, Keiko Fujimori conduce su Roberto Sánchez Palomino con un margine di appena 1.400 voti. Uno scarto che rende il risultato tutt’altro che definitivo. La proclamazione ufficiale è attesa per metà luglio.

A tenere in sospeso l’esito sono circa 400.000 schede contenute in 1.500 verbali contestati, che il Giurì elettorale speciale dovrà esaminare una per una. In caso di ulteriori ricorsi, inevitabili con distacchi simili, l’ultima parola spetterà al Giurì nazionale delle elezioni, massima istanza del sistema elettorale peruviano. L’insediamento del nuovo presidente è fissato per il 28 luglio.

Non è la prima volta che il Perù si trova in questa situazione: le ultime tre elezioni presidenziali si sono chiuse tutte con meno di 40.000 voti di differenza, in un paese che dal 2016 ha cambiato otto presidenti tra scandali, impeachment e arresti. L’ultimo è Pedro Castillo, condannato a oltre undici anni per aver tentato di sciogliere il Congresso nel 2022. Sánchez era ministro nel suo governo.

Due candidati, due Perù

I programmi dei due candidati sono agli antipodi. Sánchez, 57 anni, leader di Juntos por el Perù, punta su una nuova Assemblea Costituente, la nazionalizzazione delle risorse naturali e politiche di contrasto alla povertà, che secondo la Banca Mondiale colpisce ancora un terzo della popolazione. Tra i due turni ha però attenuato le posizioni più radicali, aprendo al dialogo con Washington.

Fujimori, 51 anni, leader di Fuerza Popular e figlia dell’ex dittatore Alberto, morto nel 2024, condannato per corruzione e violazioni dei diritti umani, ha invece incentrato la campagna su sicurezza, libertà di mercato e lotta alla corruzione attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici.

A pesare sul voto è anche una forte disaffezione: 6,6 milioni di elettori non si sono presentati alle urne nonostante il voto sia obbligatorio. Al primo turno i due candidati avevano raccolto insieme meno del 30% dei voti validi, segnale di una crisi di rappresentanza profonda in un paese dove la criminalità organizzata, in particolare le bande legate all’estrazione aurifera illegale in Amazzonia, rappresenta una delle emergenze più sentite dalla popolazione.

Il voto peruviano nell’America Latina di Trump

L’esito delle presidenziali peruviane ha rilevanza che va oltre i confini nazionali. Il Perù è uno dei pochi paesi latinoamericani la cui collocazione geopolitica resta ancora incerta, in un continente sempre più polarizzato. L’amministrazione Trump ha fatto della regione una priorità strategica: la cosiddetta “dottrina Donroe” prevede un coinvolgimento attivo negli equilibri politici latinoamericani, attraverso accordi economici con i governi vicini alle posizioni di Washington, come la linea di credito da venti miliardi di dollari concessa all’Argentina, e una crescente pressione diplomatica sui paesi che scelgono percorsi diversi. Con il Brasile al voto a ottobre e la Colombia al ballottaggio il 21 giugno, il quadro regionale è in rapida evoluzione. Il Perù, per ora, aspetta luglio.