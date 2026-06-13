Singapore costruisce il porto più grande del mondo, e lo fa sott’acqua

Singapore ha deciso di puntare tutto su un singolo, enorme porto automatizzato, e per farlo sta affondando nell’oceano centinaia di cassoni in calcestruzzo da 1.500 tonnellate l’uno. Il progetto si chiama Tuas Port, sorge su terreno sottratto al mare nella parte occidentale dell’isola e quando sarà completato, nei primi anni Quaranta, diventerà il più grande terminal container automatizzato al mondo con una capacità di 65 milioni di TEU all’anno. La prima fase è stata chiusa in anticipo sulla tabella di marcia, a gennaio 2026, portando la capacità operativa a 20 milioni di TEU. Per una città-stato di sei milioni di abitanti, grande poco più della provincia di Lecco ma quarta economia più ricca del pianeta, si tratta di una scommessa industriale dal peso specifico enorme. La costruzione ha qualcosa di ipnotico. I cassoni, alti ventotto metri, vengono colati a terra con casseformi scorrevoli e poi rimorchiati in acqua, dove un sistema di zavorre ne governa la discesa centimetro dopo centimetro. L’intera piattaforma poggia cinque metri sopra il livello medio del mare, un margine calcolato per assorbire maree, stagioni e soprattutto l’innalzamento delle acque nei prossimi decenni. Dentro il porto, intanto, la presenza umana è già ridotta al minimo. Gru di piazzale automatizzate, veicoli elettrici senza conducente e una rete 5G privata si coordinano attraverso un gemello digitale dell’intera infrastruttura, capace di anticipare i guasti prima che si verifichino. Chi ci entra ha la sensazione di trovarsi in un luogo semi-abbandonato, e invece è il contrario. Il senso strategico dell’operazione, che vale oltre venti miliardi di dollari, va cercato guardando una mappa. Oggi le attività portuali di Singapore sono disperse tra quattro terminal distinti, con migliaia di camion che ogni giorno spostano container da un molo all’altro generando traffico, costi e inquinamento. Concentrare tutto a Tuas significa tagliare dell’ottanta per cento quel trasporto su gomma e risparmiare circa 170.000 tonnellate di CO₂ all’anno. Il vero colpo di scena, però, riguarda l’urbanistica. Svuotando i vecchi scali di Tanjong Pagar, Keppel, Brani e Pasir Panjang, Singapore libera oltre mille ettari di costa nel cuore della città, sei volte Marina Bay. La Urban Redevelopment Authority ci ha già messo le mani sopra, progettando residenze, parchi, attrazioni turistiche e un nuovo distretto finanziario battezzato Greater Southern Waterfront. Il Tuas Port, insomma, è un progetto portuale che produce una città e insieme una città che finanzia un porto. Il PIL di Singapore dovrebbe crescere di mezzo punto percentuale, con cinquemila posti di lavoro ad alta specializzazione. Per un paese che ha costruito la propria fortuna sul controllo dello Stretto di Malacca, era difficile immaginare una mossa diversa.