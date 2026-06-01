Elezioni in Colombia, in vantaggio l’estrema destra

In Colombia, le elezioni si sono concluse senza un vincitore: nessuno dei principali candidati ha ottenuto più del 50% e si deciderà tutto al ballottaggio, programmato per il 21 giugno. Lo scontro è tra il progressista Iván Cepeda e Abelardo de la Espriella, di estrema destra e attualmente in vantaggio. Il vincitore al ballottaggio rimpiazzerà l’attuale presidente Gustavo Petro, in carica dal 2022 e primo presidente di sinistra dopo quasi 70 anni di governi di destra e centrodestra.

I due candidati non potrebbero essere più diversi. Cepeda, che nei sondaggi era dato in vantaggio rispetto a de la Espriella, era il candidato del Pacto Historico (l’alleanza progressista del presidente Petro) e viene spesso descritto come uno dei fautori della strategia di “pace totale” di Petro, che punta al dialogo e ai negoziati con gruppi armati e narcocriminali del paese. La strategia è stata ampliamente criticata negli anni dagli analisti e commentatori poiché durante la presidenza Petro la produzione di cocaina ha raggiunto livelli record e il numero di gruppi armati, con la violenza che ne consegue, è aumentato. In caso di elezione, Cepeda ha promesso riforme economiche, con ampliamento dei sussidi assistenziali e la distribuzione di terre alle vittime dei conflitti interni.

De la Espriella guida il partito “Defensore de la Patria”, è un avvocato e uomo d’affari che si autodefinisce “El Tigre” ed è uno dei più critici nei confronti dei negoziati con i gruppi armati promossi da Petro. Il suo slogan è “Firme por la patria” (Fedele alla patria). Il candidato di centrodestra segue la dottrina trumpiana e auspica una stretta collaborazione con gli Stati Uniti, soprattutto nella repressione della criminalità e nel bombardamento dei cartelli. Ha promesso di costruire dieci mega-prigioni nella giunga, ispirandosi al modello del presidente salvadoregno Nayib Bukele, di estrema destra, e punta ad un maggiore potere dell’esercito per processi di massa. In seguito ai risultati delle ultime elezioni afferma di poter cambiare la storia, sconfiggendo “la tirannia e l’assolutismo”.

Insieme a Cepeda e de la Estriella, la terza candidata era Paloma Valencia, conservatrice moderata che si è classificata terza, con meno del 7% dei voti. Il suo sostegno è andato al candidato de la Estriella. La campagna elettorale è stata funestata dalla violenza, con rapimenti, omicidi e l’assassinio di un candidato presidenziale durante un comizio del 2025.