Elezioni in Colombia, in vantaggio l’estrema destra
Elezioni in Colombia, in vantaggio l’estrema destra
Elezioni in Colombia, in vantaggio l’estrema destra
In Colombia, le elezioni si sono concluse senza un vincitore: nessuno dei principali candidati ha ottenuto più del 50% e si deciderà tutto al ballottaggio, programmato per il 21 giugno. Lo scontro è tra il progressista Iván Cepeda e Abelardo de la Espriella, di estrema destra e attualmente in vantaggio. Il vincitore al ballottaggio rimpiazzerà l’attuale presidente Gustavo Petro, in carica dal 2022 e primo presidente di sinistra dopo quasi 70 anni di governi di destra e centrodestra.
I due candidati non potrebbero essere più diversi. Cepeda, che nei sondaggi era dato in vantaggio rispetto a de la Espriella, era il candidato del Pacto Historico (l’alleanza progressista del presidente Petro) e viene spesso descritto come uno dei fautori della strategia di “pace totale” di Petro, che punta al dialogo e ai negoziati con gruppi armati e narcocriminali del paese. La strategia è stata ampliamente criticata negli anni dagli analisti e commentatori poiché durante la presidenza Petro la produzione di cocaina ha raggiunto livelli record e il numero di gruppi armati, con la violenza che ne consegue, è aumentato. In caso di elezione, Cepeda ha promesso riforme economiche, con ampliamento dei sussidi assistenziali e la distribuzione di terre alle vittime dei conflitti interni.
De la Espriella guida il partito “Defensore de la Patria”, è un avvocato e uomo d’affari che si autodefinisce “El Tigre” ed è uno dei più critici nei confronti dei negoziati con i gruppi armati promossi da Petro. Il suo slogan è “Firme por la patria” (Fedele alla patria). Il candidato di centrodestra segue la dottrina trumpiana e auspica una stretta collaborazione con gli Stati Uniti, soprattutto nella repressione della criminalità e nel bombardamento dei cartelli. Ha promesso di costruire dieci mega-prigioni nella giunga, ispirandosi al modello del presidente salvadoregno Nayib Bukele, di estrema destra, e punta ad un maggiore potere dell’esercito per processi di massa. In seguito ai risultati delle ultime elezioni afferma di poter cambiare la storia, sconfiggendo “la tirannia e l’assolutismo”.
Insieme a Cepeda e de la Estriella, la terza candidata era Paloma Valencia, conservatrice moderata che si è classificata terza, con meno del 7% dei voti. Il suo sostegno è andato al candidato de la Estriella. La campagna elettorale è stata funestata dalla violenza, con rapimenti, omicidi e l’assassinio di un candidato presidenziale durante un comizio del 2025.