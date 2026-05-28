La prima condanna per Daniela Klette

Ci sono voluti oltre trent’anni per condannare la sessantasettenne Daniela Klette. La sentenza per la militante dell’Armata Rossa, artefice di diverse rapine a mano armata, è di 13 anni di reclusione. Scampata alle autorità fino al 2024, viveva sotto falso nome quando un giornalista investigativo l’ha identificata con un sistema di riconoscimento facciale. Tuttavia, la caccia al gruppo RAF (Rote Armee Fraktion) resta incompiuta, le forze dell’ordine cercano due uomini presunti complici della Klette di nome Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg.

La cattura di una latitante

La Klette conduceva durante la sua latitanza una vita più che ordinaria. Non aveva cambiato abitazione e frequentava senza problemi la comunità di quartiere. Nonostante fosse da decenni inattiva negli ambienti del terrorismo, la militanza non l’aveva mai abbandonata. Nel giorno in cui la sua casa è stata perquisita la polizia ha trovato all’interno armi, munizioni, una replica di un cannone anticarro, documenti d’identità falsi, parrucche, oro e 240.000 euro in contanti.

Dal marzo dell’anno scorso, Daniela Klette è sotto processo. Nel suo primo processo sono stati ritirati cinque capi d’accusa tra cui il tentato omicidio per cui rischiava 15 anni di reclusione. Prossimamente, la Klett tornerà dietro al banco degli imputati per l’accusa della procura federale di essere coinvolta in tre attentati tra il 1990 e il 1993.

Il caso che preme maggiormente i giudici è l’omicidio nel 1991, avvenuto sotto all’abitazione della vittima. Si trattava del capo della Treuhandanstalt, l’agenzia responsabile della privatizzazione delle imprese statali della Germania dell’Est. Sarà il Senato per la Sicurezza dello Stato del Tribunale locale a deciderà la data della prossima udienza.

I giorni nella RAF

In poco più di vent’anni, l’organizzazione terroristica RAF si è macchiata di ben 34 omicidi tra cui quelli di noti dirigenti della Germania Est. Klette e gli ancora ricercati Straub e Garweg facevano parte della suddetta terza generazione RAF. Si ritiene che esponenti di questa generazione siano stati responsabili dell’omicidio di Alfred Herrhausen, ai tempi rappresentante del consiglio di amministrazione della Deutsche Bank.

L’attentato dinamitardo al cantiere del carcere di Weiterstadt, avvenuto nel marzo 1993, rappresentò l’ultima azione significativa della RAF. Più di 200 chilogrammi di esplosivo distrussero tre edifici destinati agli alloggi e l’ala amministrativa del carcere ancora in costruzione. Non si registrarono vittime né feriti, ma i danni materiali furono stimati tra gli 80 e i 90 milioni di marchi tedeschi.

Nell’aprile del 1998, la RAF annunciò ufficialmente il proprio scioglimento