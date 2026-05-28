Epstein, Cuba e Venezuela: il lato latinoamericano del potere occulto 

Per anni il nome di Jeffrey Epstein è stato associato soprattutto all’élite americana: politici, banchieri, academici, reali britannici e miliardari della Silicon Valley. Ma nelle ultime settimane, un nuovo filone investigativo del Miami Herald ha riportato l’attenzione su una dimensione molto meno raccontata della rete epsteiniana: i suoi rapporti con l’America Latina rivoluzionaria, in particolare con Cuba e Venezuela.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta pubblicata dal giornale di Miami, Epstein avrebbe coltivato relazioni economiche, politiche e strategiche con figure vicine ai governi di Fidel Castro, Raùl Castro e Hugo Chávez, muovendosi in una zona grigia dove finanza internazionale, diplomazia parallela e interessi geopolitici si intrecciavano in maniera opaca.

Il viaggio a Cuba e l’ombra di Fidel Castro

Uno degli episodi più controversi riguarda il viaggio compiuto da Epstein a Cuba nel 2003. La circostanza era già emersa anni fa, ma oggi assume un peso diverso alla luce delle nuove indagini. L’ex presidente colombiano Andrés Pastrana dichiarò pubblicamente di aver volato verso L’Avana insieme a Epstein su invito diretto di Fidel Castro.

Secondo il racconto ricostruito dal Miami Herald, Epstein avrebbe raggiunto l’isola partendo dalle Bahamas con modalità che sollevarono dubbi persino sulla legalità dello spostamento, considerando l’embargo statunitense vigente all’epoca. Ma il punto centrale non è il viaggio in sé: è il motivo.

Perché un uomo già allora noto negli ambienti finanziari internazionali, ma circondato da accuse e comportamenti predatori, veniva ricevuto nell’orbita del potere castrista?

Le ipotesi sono molteplici. Alcuni osservatori ritengono che Epstein fosse interessato alle potenzialità scientifiche e biotecnologiche cubane, settore che il regime aveva sviluppato come asset strategico fin dagli anni Sessanta. Altri ipotizzano un interesse più pragmatico: aprire canali informali tra capitali privati occidentali e sistemi politici isolati dalle sanzioni americane.

L’inchiesta del quotidiano della Florida non sostiene che Castro fosse coinvolto nei crimini sessuali di Epstein. Tuttavia mette in evidenza un dato politicamente esplosivo: il finanziere americano riusciva ad entrare in contatto con alcuni dei governi più chiusi e antiamericani del continente, mantenendo contemporaneamente rapporti strettissimi con l’establishment economico statunitense.

È questa doppia natura –uomo di Wall Street da una parte, interlocutore di regimi ostili a Washington dall’altra –a rendere ancora oggi il caso Epstein così difficile da incasellare.

Venezuela: petrolio, porti e relazioni opache

Le nuove rivelazioni del Miami Herald aggiungono un ulteriore tassello: il Venezuela chavista. Secondo il giornale, quando il governo di Hugo Chávez decise di nazionalizzare il porto di Puerto Cabello nel 2009, Epstein avrebbe consigliato il vertice di una multinazionale di Dubai coinvolta nella gestione dello scalo su come trattare con Caracas.

Il dettaglio è importante perché conferma un tratto ricorrente della sua figura: la capacità di accedere simultaneamente a mondi incompatibili tra loro. Da una parte Harvard, Wall Street e le monarchie del Golfo; dall’altra governi socialisti latinoamericani in conflitto aperto con gli Stati Uniti.

Il Venezuela di Chávez, all’epoca, rappresentava uno dei principali antagonisti strategici di Washington nell’emisfero occidentale. Eppure Epstein pareva in grado di entrare in quella galassia con naturalezza, offrendo consulenze e costruendo relazioni.

La pista cubana torna centrale

Le recenti incriminazioni statunitensi contro Raúl Castro per il caso del 1996 relativo all’abbattimento degli aerei di Brothers to the Rescue hanno riportato Cuba al centro dello scontro politico con gli Stati Uniti.

In questo clima, le vecchie connessioni tra Epstein e l’entourage castrista assumono un nuovo significato simbolico. Non perché esistano prove definitive di una collaborazione criminale strutturata tra il regime cubano ed Epstein, ma perché mostrano come il finanziere operasse lungo linee di influenza che superavano la semplice sfera privata.

Il caso Epstein, in fondo, continua a ossessionare l’opinione pubblica proprio per questo: ogni nuova rivelazione allarga il perimetro del mistero invece di restringerlo. Non era soltanto un predatore sessuale protetto dal denaro. Era anche un uomo che sembrava possedere accessi, protezioni e relazioni internazionali sproporzionate rispetto alla sua posizione ufficiale

La domanda implicita è inquietante: Epstein era semplicemente un miliardario con conoscenze internazionali fuori scala, oppure svolgeva un ruolo più ambiguo di facilitatore, intermediario o nodo informale tra poteri politici ed economici? Per ora non esistono risposte definitive. Ma le connessioni con Cuba e Venezuela mostrano che la storia di Epstein è molto più vasta di quanto raccontato nei tribunali americani.

Ed è forse proprio questo il motivo per cui, a distanza di anni dalla sua morte, continua ancora a generare paura, imbarazzo e silenzi.