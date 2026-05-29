Tsipras, ELAS e la crisi della sinistra europea

Il ritorno di Alexis Tsipras sulla scena politica greca segna qualcosa di più della nascita di un nuovo partito. Con il lancio di ELAS — acronimo di “Greek Left Alliance” — l’ex leader di SYRIZA prova infatti a riaprire una questione che attraversa tutta l’Europa da oltre un decennio: esiste ancora spazio per una sinistra capace di governare senza rinunciare alla propria identità politica?

L’annuncio ufficiale della nuova formazione politica è arrivato ad Atene, ai piedi dell’Acropoli, in un clima fortemente simbolico. Tsipras ha presentato ELAS come una piattaforma in grado di unire le grandi tradizioni della sinistra contemporanea — socialdemocrazia, sinistra radicale ed ecologismo — promettendo una battaglia contro corruzione, disuguaglianze sociali e crisi del costo della vita.

Il nome stesso scelto per il partito non è casuale. ELAS richiama infatti il movimento partigiano della resistenza greca durante la Seconda guerra mondiale, evocando un immaginario di opposizione al potere costituito e di mobilitazione popolare. Ma al di là del valore simbolico, il ritorno di Tsipras appare soprattutto come il tentativo di ricostruire uno spazio politico progressista in una Grecia attraversata da frammentazione, sfiducia e crisi della rappresentanza.

Per comprendere il significato di questa operazione bisogna tornare al 2015, anno in cui Tsipras divenne il volto della sinistra anti-austerità europea. In piena crisi del debito greco, SYRIZA riuscì a trasformare il malcontento sociale provocato dai tagli imposti dalla troika — Commissione europea, BCE e Fondo monetario internazionale — in consenso elettorale. La Grecia diventò allora il laboratorio politico di una possibile alternativa europea alle politiche economiche dominanti.

Per molti movimenti progressisti del continente, Tsipras rappresentò la prova che una sinistra radicale potesse non soltanto protestare, ma anche governare. La sua immagine superò rapidamente i confini greci, influenzando esperienze come Podemos in Spagna e alimentando il dibattito sulla possibilità di una rifondazione della sinistra europea dopo la crisi finanziaria del 2008.

Il momento decisivo di quella stagione arrivò però pochi mesi dopo la vittoria elettorale di SYRIZA. Nell’estate del 2015 il referendum contro le misure di austerità sembrò aprire uno scontro frontale tra il governo greco e le istituzioni europee. La vittoria del “No” fu interpretata da molti come l’inizio di una possibile svolta politica continentale. Tuttavia, l’accettazione di un nuovo memorandum da parte del governo Tsipras segnò una brusca inversione di rotta.

È proprio in quel passaggio che molti osservatori individuano il punto di crisi della sinistra europea contemporanea. L’esperienza greca mostrò quanto fosse difficile trasformare la protesta in governo senza entrare in collisione con i vincoli economici e istituzionali dell’Unione Europea. Per alcuni Tsipras evitò il collasso economico del Paese scegliendo il pragmatismo; per altri incarnò invece la resa definitiva del progetto anti-austerità.

Negli anni successivi la crisi non riguardò soltanto la Grecia. Molte forze progressiste nate sull’onda della crisi economica persero consenso o finirono frammentate. Podemos in Spagna si ridimensionò progressivamente; in Francia la sinistra radicale faticò a costruire un’alternativa stabile; in diversi Paesi europei le destre populiste riuscirono invece a capitalizzare il malcontento sociale.

Anche SYRIZA entrò in una lunga fase di declino. Dopo la sconfitta elettorale del 2023 e le dimissioni di Tsipras dalla leadership, il partito si è progressivamente indebolito tra scissioni, conflitti interni e perdita di consenso. Lo stesso Tsipras aveva lasciato il Parlamento nel 2025, alimentando per mesi le indiscrezioni su un possibile ritorno politico.

La nascita di ELAS si inserisce dunque in un quadro europeo più ampio, segnato dalla difficoltà delle forze progressiste di rappresentare contemporaneamente classi popolari impoverite, giovani precari e nuove sensibilità urbane. La crisi economica, la pandemia, l’aumento delle disuguaglianze e la crescita del costo della vita hanno trasformato profondamente il panorama politico europeo, mentre gran parte della sinistra appare ancora alla ricerca di una proposta credibile capace di tenere insieme giustizia sociale, transizione ecologica e sicurezza economica.

Per questo il ritorno di Tsipras non riguarda soltanto la Grecia. La sua parabola politica continua a rappresentare le speranze e i limiti di una generazione politica che aveva immaginato di poter rifondare la sinistra europea dopo il 2008. Oggi ELAS tenta di riaprire quella stagione in un contesto completamente diverso, più frammentato e disilluso. Resta però aperta la domanda fondamentale: l’esperienza di SYRIZA è stata una parentesi irripetibile oppure esiste ancora spazio, in Europa, per una nuova sinistra di governo?