Israele ha attaccato il sud del Libano, superando la “linea gialla”
Valeria Todaro
- Esteri

Israele ha attaccato il sud del Libano, superando la “linea gialla”

Israele ha attaccato il sud del Libano, superando la “linea gialla”

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Esteri - 28 Maggio 2026

di Valeria Todaro

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