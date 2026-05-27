Guerra civile in Sudan: Emirati Arabi Uniti accusati di addestrare mercenari colombiani per l’RSF
Margherita Coletta
- Esteri

Guerra civile in Sudan: Emirati Arabi Uniti accusati di addestrare mercenari colombiani per l’RSF

Guerra civile in Sudan: Emirati Arabi Uniti accusati di addestrare mercenari colombiani per l’RSF

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Esteri - 27 Maggio 2026

di Margherita Coletta

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