I jihadisti del Sahel minacciano ora la Guinea

Secondo il Global TerrorismIndex2026, nell’Africa subsahariana abbiamo oggi più della metà di tutte le vittime legate al terrorismo.

Il Sahel è l’epicentro di questa violenza, con tre Stati regionali – Burkina Faso, Niger e Mali – tra i cinque Paesi più colpiti al mondo, con un aumento delle vittime di dieci volte dal 2007.

I due gruppi più importanti attivi nel Sahel sono Jama’atNusrat al-Islam wal-Musimin (JNIM), affiliato ad al-Qaeda, e lo Stato Islamico nel Grande Sahara.

La minaccia, tuttavia, non è più confinata al Sahel. JNIM, in particolare, si sta espandendo ulteriormente in tutta la regione dell’Africa occidentale, e la Guinea è l’ultima vittima della sua espansione.

A fine marzo, il governo guineano ha annunciato di aver smantellato una presunta rete terroristica legata a JNIM e di aver arrestato 11 persone nell’aprile del 2025, a seguito di un’operazione antiterrorismo su scala nazionale.

Il governo non ha spiegato il motivo del ritardo nell’annuncio degli arresti.

La cellula smantellata ha ammesso il proprio coinvolgimento in azioni di lunga data che prevedevano soprattuto sequestri di persona per ottenere riscatti che servivano a finanziare attività jihadiste.

L’indagine governativa ha inoltre individuato gruppi Whatsapp affiliati al JNIM, utilizzati per radicalizzare oltre 500 membri e per coordinare operazioni jihadiste in Guinea.

È la prima volta che vengono scoperti legami jihadisti di questo tipo nel Paese, e ciò dimostra la crescente influenza del JNIM, che sembra spostarsi sempre più verso ovest.

Negli ultimi anni, il JNIM ha ampliato significativamente la portata dei suoi attacchi in Mali, il vasto Paese senza sbocco sul mare confinante con la Guinea, che storicamente è stato il suo principale teatro operativo.

Le sue roccaforti tradizionali si trovano nel nord e nel centro del Paese, ma nel 2025 quasi il 20% delle attività violente del JNIM in Mali si è verificato nel sud e nell’ovest, vicino al confine con la Guinea. Erano solo l’8% nel 2024.

Per gli osservatori, questo cambiamento è dovuto a diversi fattori.

La risposta della giunta militare al potere all’espansione del JNIM, si è concentrata principalmente sull’uccisione indiscriminata di civili sospettati di legami con il jihadismo, alimentando il risentimento locale e facilitando il reclutamento da parte del gruppo.

Inoltre, il cambiamento di strategia territoriale del gruppoè stato motivato dalla possibilità di colpire il settore minerario del Mali occidentale, dove si concentra la maggior parte delle attività estrattive del Paese.

Questo permette ai jihadisti di appropriarsi indebitamente di importanti risorse, minando al contempo l’economia nazionaleela stabilità dello Stato.

A tal fine, nel luglio 2025 il JNIM ha lanciato una serie di attacchi vicino ai confini con il Mali con il Senegal e la Mauritania, nonché un successivo blocco delle città strategiche di Kayes e Nioro du Sahel, che ha di fatto paralizzato l’economia maliana.

La vicinanza di questi attacchi al territorio senegalese e mauritano suggerisce che il gruppo possa avere nel mirino anche questi Paesi, probabilmente nel tentativo di incrementare il reclutamento nelle delicate zone di confine.

Ciò ha rappresentato un’evoluzione nella strategia del JNIM.

Le precedenti incursioni verso le coste dell’Africa occidentale si erano concentrate più a sud, prendendo di mira Costa d’Avorio, Togo e Benin.

Negli ultimi anni, il JNIM ha intensificato considerevolmente gli attacchi in questi ultimi due Paesi. Tuttavia, la Costa d’Avorio sembra aver arrestato l’avanzata del gruppo, avendo rafforzato la sicurezza delle frontiere e introdotto, a partire dal 2020, iniziative di sviluppo in ampie zone a nord della sua regione, al confine con il Mali.

Ora però, il JNIM sembra interessato ad allargarsi e continua per questo ad esercitare pressione sulla giunta con attacchi coordinati come l’offensiva di fine aprile che ha colpito diversi obbiettivi in tutto il Paese e ha ucciso il Ministro della Difesa.

Gli obbiettivi più ovvi per l’espansione sono stati il Senegal e la Mauritania, data la loro vicinanza alle regioni lungo il confine del Mali dove il JNIM ha lanciato i suoi attacchi, ma ora pare essere entrata seriamente nel mirino anche la Guinea.

Il problema per la Guinea è che, per una serie di ragioni, rappresenta un obbiettivo più appetibile rispetto al Senegal e alla Mauritania.

Ha un PIL inferiore a quello del Senegal e una povertà più grave di entrambi gli Stati, con circa il 44% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà della Banca Mondiale, rispetto al 38% in Senegal e al 32% in Mauritania.

Dato che i gruppi jihadisti spesso sfruttano l’impoverimento e la mancanza di opportunità economiche delle comunità locali per reclutare nuovi membri, ciò rappresenta un bacino più ampio di persone vulnerabili facile preda di prospettive di vita migliore.

La composizione etnica della Guinea potrebbe complicare però gli sforzi di reclutamento del JNIM in quella regione.

In effetti, in tutto il Sahel, il gruppo ha ottenuto il sostegno di membri del popolo Fulani, noti anche come Pehul, spesso emarginati.

Al contrario, i Fulani costituiscono la maggioranza in Guinea e non nutrono le stesse rimostranze che si riscontrano in altri Paesi vicini.

Un altro fattore a favore dei reclutarori è che la Guinea è meno stabile politicamente rispetto al Senegal o alla Mauritania.

Il leader del Paese, Mamadi Doumbouya, ha preso il potere con un colpo di Stato militare nel 2021 e il suo regime è diventato sempre più repressivo. Negli ultimi anni ha sciolto i Partiti di opposizione e limitato lo spazio per il dissenso.

Il JNIM potrebbe plausibilmente cercare di sfruttare le frustrazioni legate alla leadership divisiva di Doumbouya, proponendosi ai cittadini scontenti come mezzo per combattere il regime autoritario.

Gli osservatori affermano che ci sono sempre più voci che mostrano divisioni all’interno delle forze armate e si profila la più consistente minaccia di un altro colpo di Stato, soprattutto se l’attuale leader venisse giudicato inadeguato nella gestione della sicurezza del Paese.

Si tratta di un percorso già intrapreso da molti Paesi del Sahel.

Il recente colpo di Stato in Burkina Faso è stato preceduto da un grave attacco jihadista, in un contesto di generale deterioramento della sicurezza, che ha indotto molti militari a mettere in dubbio la capacità del precedente leader della giunta di affrontare la minaccia.

Per il JNIM, la Guinea potrebbe apparire un obbiettivo allettante anche per motivi economici, dato che il gruppo tende ad essere attratto dalle aree in cui può ricavare profitti.

Le economie clandestine, in particolare quelle legate all’estrazione mineraria e al traffico illecito, rappresentano una fonte di finanziamento particolarmente redditizia per le loro operazioni.

La zona di confine tra la Guinea e il Mali è caratterizzata da una considerevole attività mineraria sia artigianale che industriale, che rappresenterebbe una grande opportunità per la JNIM.

Allo stesso tempo, il confine è diventato un focolaio di traffico di carburante verso il Mali, sopratutto da quando la JNIM ha imposto il blocco alle città di confine maliane.

La JNIM non può che essere attratta da una simile opportunità finanziaria: il prezzo della benzina è quadruplicato nella zona di confine dall’inizio del blocco.

Sebbene la Guinea si trovi in una situazione difficile, la minaccia maggiore che potrebbe arrivare dal JNIM non è tanto la prospettiva di un attacco militare, ma sono piuttosto le attività di raccolta fondi e reclutamento del gruppo.

Ma gli analisti ritengono che continuando il JNIM a cercare di imporsi in aree sempre più vaste del Burkina Faso, del Mali e del Niger, rappresentando un pericolo crescente per le loro capitali, in un momento così delicato sarebbe per loro controproducente aprire un nuovo fronte militare in un’area in cui non è ancora sufficientemente forte.

Tuttavia, a lungo termine, il governo guineano dovrà impegnarsi a fondo per impedire ai jihadisti di creare enclave e basi operative nel Paese.

Se c’è una lezione che gli Stati avrebbero dovuto imparare dalla loro pessima gestione della minaccia jihadista nel Sahel, è che quello che devono offrire è una tangibile opportunità economica agli abitanti delle zone di confine, affiancata da campagne di sensibilizzazione e iniziative di sviluppo che minino l’attrazione delle popolazioni locali nei confronti dei jihadisti.

Purtroppo, come hanno dimostrato Burkina Faso, Mali e Niger, questo è molto più facile a dirsi che a farsi.