Rubio in Cina: quando la realpolitik supera le sanzioni

La visita di Marco Rubio a Pechino, al seguito del presidente Donald Trump, rappresenta uno dei passaggi più simbolici del nuovo tentativo di stabilizzazione tra Stati Uniti e Cina. Il Segretario di Stato americano, infatti, non è un interlocutore qualsiasi per Pechino: nel 2020 era stato sanzionato dalla Cina per le sue posizioni critiche sui diritti umani, in particolare su Xinjiang e Hong Kong. All’epoca Rubio era senatore e tra le voci più dure del Congresso contro il Partito comunista cinese.

Eppure, il 14 maggio 2026 Rubio è entrato in Cina e ha preso parte agli incontri di alto livello della delegazione americana, compreso il confronto con Xi Jinping a Pechino. Il South China Morning Post lo ha definito il primo Segretario di Stato americano in carica, sottoposto a sanzioni cinesi, a visitare la capitale cinese.

Il punto non è solo diplomatico, ma anche politico. Pechino non ha voluto trasformare la presenza di Rubio in un caso capace di far deragliare il vertice Trump-Xi. Ha quindi scelto una strada intermedia: non una piena riabilitazione politica, ma una sospensione di fatto dell’ostilità. Già a marzo il ministero degli Esteri cinese aveva lasciato intendere che le sanzioni riguardassero le parole e le azioni di Rubio quando era senatore, aprendo così lo spazio per trattarlo oggi come rappresentante ufficiale dell’amministrazione americana.

Secondo Al Jazeera, la Cina avrebbe inoltre utilizzato un espediente linguistico-diplomatico, modificando la traslitterazione cinese del cognome di Rubio nei documenti ufficiali. Una soluzione sottile, quasi burocratica, che avrebbe consentito di accogliere il Segretario di Stato senza annunciare formalmente la revoca delle sanzioni.

La vicenda mostra come, nelle relazioni internazionali, anche le sanzioni possano diventare strumenti flessibili quando la posta in gioco è più alta. Nel vertice di Pechino, Stati Uniti e Cina hanno discusso di commercio, Iran, Taiwan e stabilità strategica. Lo stesso ministero degli Esteri cinese ha parlato di una nuova visione per un rapporto “costruttivo” e “strategicamente stabile”, pur ribadendo la centralità della questione taiwanese come possibile linea di frattura tra le due potenze.

Rubio resta così il simbolo di una contraddizione apparente: da nemico politico sanzionato a interlocutore necessario. Pechino non ha dimenticato il passato, ma ha scelto di non lasciarsene bloccare. In questa scelta si legge tutta la logica della realpolitik: quando l’equilibrio tra le grandi potenze richiede dialogo, anche un avversario dichiarato può essere fatto entrare dalla porta principale.

La Cina, questa volta, ha chiuso un occhio. Non per debolezza, ma per calcolo strategico.