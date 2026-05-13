Bolivia: la Procura chiede vent’anni di carcere per Evo Morales
Irene Anania
- Esteri

Bolivia: la Procura chiede vent’anni di carcere per Evo Morales

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Esteri - 13 Maggio 2026

di Irene Anania

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