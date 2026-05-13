Ultime notizie dalla guerra in Iran

Sembra essere sempre più fragile la tregua nella guerra tra Usa e Iran dopo il ‘no’ di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco “in terapia intensiva” secondo lo stesso presidente americano che ora, riferisce Cnn, starebbe quindi valutando “seriamente” la ripresa dei raid contro la Repubblica islamica. Dal canto suo il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha spiegato che non c’è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon.

Il costo della guerra degli Stati Uniti contro l’Iran è salito a 29 miliardi di dollari, una cifra superiore ai 25 miliardi di dollari indicati appena due settimane dai vertici del Pentagono al Congresso americano. A fornire le nuove cifre è stato Jay Hurst, che esercita le funzioni di ‘Comptroller’ del Pentagono, il massimo responsabile finanziario del Dipartimento della Difesa Usa, durante un’audizione davanti alla commissione Bilancio.

“Al momento della testimonianza (davanti alla commissione Forze Armate, ndr) la cifra era di 25 miliardi di dollari, ma il team dello Stato maggiore congiunto e quello della contabilità continuano a rivedere le stime e ora riteniamo che il costo sia più vicino ai 29 miliardi”, ha spiegato Hurst, secondo quanto riferito dalla Cnn. Secondo il funzionario, l’aumento è dovuto ai maggiori costi per la riparazione e la sostituzione degli equipaggiamenti danneggiati, oltre alle spese operative necessarie per mantenere le forze americane dispiegate nell’area. La Cnn aveva già riferito che la precedente stima di 25 miliardi non includeva i costi per la riparazione dei danni subiti dalle basi americane in Medio Oriente. Secondo una fonte citata dalla rete, una stima più realistica potrebbe raggiungere i 40-50 miliardi di dollari, considerando anche la sostituzione dei mezzi danneggiati.

Secondo quanto riportato dalla Nbc News l’esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l’Iran “Operazione Martello”. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. “Qualsiasi nuova operazione militare contro l’Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione”, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell’operazione farebbe, di fatto, ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l’autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra.

L’Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. “Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l’arricchimento dell’uranio al 90%”, livello idoneo per l’arma nucleare. “Ne discuteremo in Parlamento”, dice il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale Ebrahim Rezaei. Una posizione diametralmente opposta a quella più volte esplicitata da Donald Trump. “L’Iran non può mettere le mani su un’arma nucleare. Questa è una certezza al 100%”, afferma il presidente americano alla vigilia del suo viaggio in Cina per l’atteso incontro con Xi Jinping, dove il dossier iraniano sarà tra i temi caldi al centro del colloquio. “Non credo che abbiamo bisogno di aiuto con l’Iran”, minimizza però Trump su una possibile intercessione di Xi, “vinceremo in un modo o nell’altro. Vinceremo pacificamente o in altro modo”.

Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell’incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran.