Russia-Ucraina, spiragli di dialogo: tra aperture del Cremlino e tensioni con l’UE
Rubina Galeotti
- Esteri

Russia-Ucraina, spiragli di dialogo: tra aperture del Cremlino e tensioni con l’UE

Russia-Ucraina, spiragli di dialogo: tra aperture del Cremlino e tensioni con l’UE

foto-articolo
Esteri - 12 Maggio 2026

di Rubina Galeotti

Condividi: