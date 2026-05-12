Russia-Ucraina, spiragli di dialogo: tra aperture del Cremlino e tensioni con l’UE

Negli ultimi giorni il tema dei negoziati tra Russia e Ucraina è tornato al centro del dibattito internazionale, alimentato da dichiarazioni provenienti sia dal Cremlino sia dai rappresentanti europei. Sebbene il conflitto prosegua sul piano militare, Mosca ha lasciato intendere che esistano margini per un percorso diplomatico, mentre l’Unione europea rivendica il proprio ruolo nei futuri colloqui di pace.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la guerra in Ucraina potrebbe avvicinarsi a una conclusione, pur sottolineando che la situazione resta complessa. Secondo il Cremlino, il lavoro svolto finora nei contatti diplomatici farebbe pensare a una possibile evoluzione del conflitto verso una fase negoziale. Tuttavia, le autorità russe hanno precisato che le operazioni militari continuano e che il cessate il fuoco umanitario annunciato in precedenza è terminato.

Parallelamente, Mosca ha ribadito di non avere mai escluso il dialogo con l’Occidente. Putin ha dichiarato che la Russia sarebbe disponibile a confrontarsi anche con l’Unione europea, pur mostrando preferenze precise sulla figura di un eventuale mediatore. Tra i nomi evocati dal presidente russo è comparso quello dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, considerato vicino al Cremlino per i suoi storici rapporti politici ed economici con la Russia. Questa proposta ha però suscitato immediate reazioni critiche da parte di diversi esponenti europei.

L’Unione europea, infatti, respinge l’idea che sia Mosca a indicare chi debba rappresentare il fronte europeo nei negoziati. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato che l’Europa deve mantenere un ruolo centrale nel processo diplomatico e che la scelta di eventuali mediatori spetta esclusivamente agli Stati membri e alle istituzioni europee.

Sul fronte russo, il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko ha accusato l’Unione europea di voler prolungare il conflitto attraverso il sostegno politico, economico e militare a Kiev. Secondo Mosca, questa linea renderebbe Bruxelles inadatta a svolgere un ruolo di mediazione imparziale. Le autorità russe sostengono che, nonostante le dichiarazioni pubbliche a favore della pace, i governi europei continuino a privilegiare una strategia di pressione nei confronti della Russia piuttosto che una reale ricerca di compromesso diplomatico.

Un altro elemento emerso riguarda la possibilità di un incontro diretto tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato che un faccia a faccia tra i due leader potrebbe avvenire anche fuori dalla Russia, ma soltanto nella fase finale del processo negoziale, con l’obiettivo di formalizzare un accordo già definito nei suoi aspetti principali. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, prima di arrivare a un vertice tra i presidenti sarebbe necessario un lungo lavoro diplomatico preparatorio.

Nel frattempo, gli Stati Uniti continuano a essere considerati un interlocutore rilevante. Mosca ha accolto positivamente la prosecuzione degli sforzi di mediazione americana, mentre sono attesi nuovi colloqui tra rappresentanti statunitensi e autorità russe. Washington resta infatti uno degli attori più influenti nel sostegno all’Ucraina e nella gestione degli equilibri internazionali legati al conflitto.

A oltre due anni dall’inizio dell’invasione russa del 2022, la guerra continua a incidere profondamente sugli assetti geopolitici globali. Le aperture diplomatiche degli ultimi giorni mostrano la volontà delle parti di mantenere canali di comunicazione attivi, ma le divergenze restano ampie. Al momento non esistono indicazioni concrete su tempi o condizioni di un eventuale accordo, e il percorso verso una soluzione condivisa appare ancora lungo e incerto.