Starmer sotto pressione: perché cresce la rivolta nel Labour e perché il premier rifiuta di dimettersi

Il governo di Keir Starmer sta vivendo una delle fasi più difficili dall’inizio del suo mandato. Nelle ultime settimane, all’interno del Partito Laburista è cresciuto un forte malcontento nei confronti del premier, alimentato da una combinazione di fattori politici ed economici che molti parlamentari ritengono stia compromettendo la credibilità del governo e la capacità del Labour di mantenere il consenso nel Paese.

Alla base della crisi ci sono innanzitutto i risultati elettorali deludenti registrati nelle recenti consultazioni locali e regionali. Una parte significativa del partito considera quei risultati un segnale evidente della perdita di fiducia dell’elettorato nei confronti dell’esecutivo. Diversi deputati accusano Starmer di non essere riuscito a trasformare le promesse di stabilità e rilancio economico in risultati concreti, soprattutto su temi che oggi pesano maggiormente sulla vita quotidiana dei cittadini britannici: costo della vita, inflazione, servizi pubblici in difficoltà e crescita economica debole.

Uno dei punti più contestati riguarda proprio la strategia economica del governo. Molti parlamentari laburisti ritengono che Starmer abbia mantenuto una linea troppo prudente e tecnocratica, incapace di dare risposte rapide a una popolazione che continua a subire gli effetti dell’aumento dei prezzi e della pressione fiscale. In particolare, l’opposizione interna sostiene che il premier abbia cercato di rassicurare i mercati e l’establishment economico sacrificando però parte dell’identità sociale storica del Labour.

Anche la gestione politica interna viene considerata problematica. Alcuni esponenti del partito accusano Starmer di avere centralizzato eccessivamente il potere decisionale, riducendo il confronto con le diverse anime del Labour e isolandosi progressivamente dal gruppo parlamentare. Questo avrebbe contribuito ad alimentare una frattura crescente tra la leadership e molti deputati, soprattutto quelli provenienti dalle aree tradizionalmente più vicine alla base sindacale e popolare del partito.

A rendere ancora più delicata la situazione è poi la percezione di immobilismo politico. Dopo mesi di governo, una parte del Labour teme che Starmer non sia riuscito a costruire una narrazione forte né a trasmettere un’idea chiara di cambiamento rispetto agli anni precedenti. Il risultato, secondo i critici interni, è un governo percepito come debole, prudente e incapace di entusiasmare l’elettorato.

Per queste ragioni, sempre più parlamentari e alcuni membri dell’esecutivo stanno incoraggiando il premier a fare un passo indietro. L’idea che si sta diffondendo nel partito è che una nuova leadership potrebbe evitare un ulteriore deterioramento del consenso e rilanciare il Labour prima che la crisi politica diventi irreversibile.

Starmer, tuttavia, continua a respingere ogni richiesta di dimissioni. Il premier sostiene che lasciare ora significherebbe aggravare l’instabilità politica del Paese in un momento già estremamente fragile. La sua linea è quella della resistenza: restare al governo, cercare di recuperare consenso e dimostrare che il Labour è ancora in grado di guidare il Regno Unito in una fase economica e sociale complessa.

Ma a Westminster cresce la sensazione che le prossime settimane saranno decisive. Se il malcontento interno dovesse continuare ad allargarsi, la pressione sul premier potrebbe diventare sempre più difficile da contenere.