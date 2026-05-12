A Taiwan il partito di opposizione, con una voce tutta al femminile, si divide sulla gestione dei rapporti tra le due sponde dello stretto
Jacqueline Rastrelli
- Esteri

A Taiwan il partito di opposizione, con una voce tutta al femminile, si divide sulla gestione dei rapporti tra le due sponde dello stretto

A Taiwan il partito di opposizione, con una voce tutta al femminile, si divide sulla gestione dei rapporti tra le due sponde dello stretto

foto-articolo
Esteri - 12 Maggio 2026

di Jacqueline Rastrelli

Condividi: