Trump incontra Rutte: “Deluso da molti alleati Nato”

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha incontrato il Presidente Donald Trump alla Casa Bianca. In un’intervista per Cnn, ha poi osservato: “È stata una conversazione schietta e aperta. È stato un incontro fra amici. Io ammiro la sua leadership”.

Ma il punto centrale resta che Trump si è dichiarato “deluso da molti alleati della Nato“. Eppure, sia il tycoon che il segretario Rutte concordano sull’idea che il mondo attuale sia “assolutamente” più sicuro di quello precedente allo scoppio della guerra in Iran.

Ma che fare degli alleati poco collaborativi? Citando fonti dell’amministrazione americana, il Wall Street Journal ha riportato quanto segue: “Trump pensa a un piano per punire gli alleati“.

Tale proposta prevederebbe lo spostamento dei soldati Usa fuori dai Paesi Nato considerati “poco utili” alla guerra contro l’Iran, per trasferirli in altri più collaborativi.

Un’idea che è poco rispetto alle ultime minacce di Trump di ritirare completamente gli Usa dall’Alleanza. Per legge non potrebbe farlo, almeno non senza l’autorizzazione del Congresso, ma il rischio non sembrerebbe impossibile.

Il piano riportato dal Wsj risulta ancora alla fase iniziale, ma non si può più negare l’evidente frattura creatasi tra la Casa Bianca e diversi alleati Nato. Un altro degli innumerevoli effetti collaterali della guerra in Medio Oriente.