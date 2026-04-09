Trump incontra Rutte: “Deluso da molti alleati Nato”
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Trump incontra Rutte: “Deluso da molti alleati Nato”

Una delusione che potrebbe portare a punizioni, riporta il Wsj. I soldati Usa potrebbero essere prelevati dalle basi Nato dei paesi "poco collaborativi".

Trump incontra Rutte: “Deluso da molti alleati Nato”

Una delusione che potrebbe portare a punizioni, riporta il Wsj. I soldati Usa potrebbero essere prelevati dalle basi Nato dei paesi "poco collaborativi".
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Esteri - 9 Aprile 2026

di Jasmine Gheorghe

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