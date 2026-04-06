Canada, l’Alberta sogna la secessione: e qualcuno dice “grazie Trump”

In Canada, un Paese che spesso viene raccontato come stabile, pacato e unito, qualcosa si muove sotto la superficie. E questa volta il malumore arriva dall’Ovest, dall’Alberta: una provincia ricca, orgogliosa e sempre meno disposta a sentirsi messa da parte.

Non è la prima volta che si parla di secessione, ma negli ultimi tempi il tema è tornato con una forza nuova. E, in modo quasi paradossale, a riaccendere la discussione ci ha pensato una voce esterna: quella di Donald Trump. Quando l’ex presidente americano ha scherzato, o forse no, sull’idea di un Canada come parte degli Stati Uniti, nel resto del Paese la reazione è stata tra lo sconcerto e l’ironia. In Alberta, invece, qualcuno ha colto la palla al balzo.

Attenzione: non si tratta davvero di voler diventare americani. Piuttosto, quelle parole hanno funzionato come una scintilla, un pretesto per rimettere sul tavolo una domanda più profonda: perché restare in un sistema che molti percepiscono come ingiusto?

L’Alberta è spesso chiamata il “Texas canadese”, e non è difficile capire perché. Il petrolio è il cuore della sua economia, e le immense riserve di sabbie bituminose hanno trasformato la provincia in uno dei motori economici del Paese. Qui si produce ricchezza, si lavora duro, e si ha la sensazione di contribuire più di quanto si riceva.

Ed è proprio questo il punto dolente. Molti abitanti dell’Alberta sentono che Ottawa, il governo federale, non restituisca abbastanza, né in termini economici né in attenzione politica. Le politiche ambientali, ad esempio, vengono vissute da una parte della popolazione come un ostacolo calato dall’alto, lontano dalla realtà quotidiana di chi lavora nel settore energetico.

A questo si aggiunge una distanza culturale e politica. L’Alberta è tradizionalmente più conservatrice rispetto ad altre regioni del Canada, e spesso si trova in contrasto con governi federali percepiti come più progressisti. Il risultato? Una crescente sensazione di non essere ascoltati.

Da qui nasce il cosiddetto “Wexit”, un movimento che già dal nome, richiama la Brexit britannica. Non è ancora un progetto concreto, né tantomeno condiviso da tutta la popolazione, ma è un segnale chiaro: qualcosa non funziona come dovrebbe.

In questo contesto, il “grazie Trump” che circola tra alcuni commentatori è più ironico che reale, ma non per questo meno significativo. È il modo, un po’ provocatorio, per dire: “Avete riaperto un discorso che non vogliamo più ignorare”.

Naturalmente, non tutti in Alberta vogliono separarsi dal Canada. Anzi, molti vedono questa ipotesi come estremamente rischiosa. Uscire dalla Confederazione significherebbe affrontare problemi enormi: dalla gestione dell’economia ai rapporti internazionali, passando per questioni legali complesse. Non è una scelta da prendere alla leggera.

Eppure, il fatto stesso che se ne parli sempre più spesso dice molto. Non è solo una questione politica, ma anche emotiva. È il segnale di una frattura, di un senso di distanza che negli anni si è allargato.

Forse l’Alberta non se ne andrà davvero. Forse il Canada resterà unito, come lo è sempre stato. Ma ignorare questo malessere sarebbe un errore. Perché, alla fine, dietro slogan, ironie e provocazioni, resta una domanda semplice e potente: quanto si sente davvero rappresentata una parte del Paese?