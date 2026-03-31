Lo stretto di Bab el-Mandeb in Yemen è a rischio chiusura
Valeria Todaro
- Esteri

Lo stretto di Bab el-Mandeb in Yemen è a rischio chiusura

Lo stretto di Bab el-Mandeb in Yemen è a rischio chiusura

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Esteri - 31 Marzo 2026

di Valeria Todaro

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