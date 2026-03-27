Maduro in tribunale a New York: accuse, sanzioni e uno scontro giuridico senza precedenti 

Nicolàs Maduro è comparso nuovamente davanti a un tribunale federale di New York, in un’udienza che ha rappresentato un passaggio cruciale in uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni. L’ex presidente venezuelano ha sostenuto, attraverso i suoi legali, che il governo degli Stati Uniti avrebbe ostacolato la sua capacità di difendersi, chiedendo per questo l’archiviazione del procedimento.

Secondo quanto riportato da CNN, la difesa ha denunciato in particolare le restrizioni legate al regime di sanzioni imposto da Washington, che renderebbero estremamente complesso finanziare la strategia legale. L’avvocato Barry Pollack aveva già dichiarato nelle settimane precedenti che avrebbe potuto ritirarsi dal caso qualora non fosse stato autorizzato il pagamento delle sue parcelle tramite fondi governativi venezuelani. Un’autorizzazione inizialmente concessa e poi revocata dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’Agenzia del Dipartimento del Tesoro responsabile dell’applicazione delle sanzioni. A presiedere l’udienza è stato il giudice Alvin Hellerstein, che aveva fissato l’incontro per consentire alle parti di esaminare le prove, definire il calendario processuale e valutare una possibile data per il processo.

Le accuse: narcotraffico e “Cartel de los Soles”

Maduro e sua moglie Cilia Flores sono imputati in un “superseding indictmen” (un rinvio a giudizio sostitutivo) che include accuse di narcoterrorismo, cospirazione per l’importazione di cocaina negli Stati Uniti, possesso di armi da guerra e associazione a delinquere.

Al centro dell’impianto accusatorio vi è il presunto ruolo della coppia nella guida del cosiddetto Cartel de los Soles, una rete composta da alti funzionari venezuelani accusata di aver facilitato per oltre due decenni il traffico di cocaina verso il mercato statunitense. Secondo i procuratori, il gruppo avrebbe operato in collaborazione con organizzazioni armate come le FARC e l’ELN, oltre che con cartelli messicani, in un sistema di protezione reciproca e scambio di favori. Le accuse coprono un arco temporale di oltre venticinque anni e includono anche episodi di violenza e omicidi attribuiti ai cosiddetti colectivos, gruppi paramilitari legati al potere politico venezuelano.

Incriminazione, cattura e la strategia della difesa

L’indagine nei confronti di Maduro non è recente. Una prima incriminazione risale al marzo 2020, quando gli Stati Uniti annunciarono una taglia di 15 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. La svolta è arrivata il 3 gennaio 2026 con l’operazione “Absolute Resolve”, durante la quale forze speciali statunitensi hanno arrestato Maduro e Flores nella loro residenza a Caracas, trasferendoli successivamente sulla nave militare USS Iwo Jima e poi a New York.

Washington ha definito l’operazione una legittima azione contro il narcotraffico internazionale. Di contro, il governo venezuelano e diversi Paesi dell’America Latina l’hanno denunciata come una violazione della sovranità nazionale e un vero e proprio rapimento di un capo di Stato. Anche in Europa non sono mancate critiche, con diversi governi che hanno parlato di un’azione “illegittima”.

La linea difensiva si fonda su tre pilastri principali: l’immunità riconducibile al ruolo di capo di Stato, l’illegittimità della cattura e il difetto di giurisdizione dei tribunali statunitensi. Il nodo centrale resta proprio la giurisdizione: stabilire se un tribunale americano possa processare un ex presidente straniero per reati commessi al di fuori del territorio statunitense rappresenta una questione giuridica di enorme rilevanza.Nel caso in cui il giudice respingesse le richieste della difesa, il procedimento entrerebbe nella fase di “discovery”, resa particolarmente complessa dalla presenza di prove classificate. Solo successivamente si potrebbe arrivare a un processo con giuria, destinato potenzialmente a durare anni.

Il contesto: crisi economica, scontro politico e isolamento internazionale

Per comprendere la portata del caso giudiziario, è necessario inserirlo nella lunga crisi che attraversa il Venezuela da oltre un decennio. Dopo la morte di Hugo Chàvez nel 2013, Nicolas Maduro ha ereditato un sistema fortemente dipendente dal petrolio e già segnato da squilibri economici. Il crollo dei prezzi del greggio nel 2015, unito a una gestione economica inefficace e alla crescente pressione delle sanzioni internazionali, ha innescato una crisi profonda caratterizzata da iperinflazione, carenze di beni essenziali e un massiccio esodo della popolazione.

Sul piano politico, il Paese è entrato in una fase di forte conflitto istituzionale: l’opposizione ha conquistato il Parlamento nel 2015, ma molte delle sue prerogative sono state progressivamente limitate dal sistema giudiziario e dall’esecutivo. Negli anni successivi si sono susseguite proteste represse con la forza e accuse internazionale di violazioni dei diritti umani.

Parallelamente, il Venezuela è diventato sempre più isolato sulla scena internazionale. Gli Stati Uniti e diversi Paesi europei hanno messo in discussione la legittimità del governo Maduro e imposto sanzioni economiche, mentre Caracas ha rafforzato i rapporti con attori come Russia, Cina e Iran. Questo isolamento, unito alla crisi economica e alla polarizzazione politica interna, ha contribuito a creare il contesto in cui si inseriscono le accuse giudiziarie statunitensi e lo scontro legale oggi in corso.

Il caso Maduro si configura già come un precedente senza precedenti: è la prima volta che un ex capo di Stato latino-americano viene processato negli Stati Uniti per accuse di narcoterrorismo dopo essere stato catturato con un’operazione militare sul proprio territorio. Al di là dell’esito giudiziario, la vicenda rischia di avere conseguenze profonde sugli equilibri geopolitici tra Washington e l’America Latina, riaprendo il dibattito su sovranità, diritto internazionale e uso extraterritoriale della giustizia statunitense.

Nel frattempo, a Caracas, il Paese resta in una fase di transizione politica incerta, segnata da tensioni interne e da una crescente pressione internazionale.