Sottomarini nella base strategica: così gli Usa preparano la sfida alla Cina
Francesco Palmieri
- Esteri

Sottomarini nella base strategica: così gli Usa preparano la sfida alla Cina

Sottomarini nella base strategica: così gli Usa preparano la sfida alla Cina

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Esteri - 29 Marzo 2026

di Francesco Palmieri

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