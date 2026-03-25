Medio Oriente, Trump punta alla tregua ma gli iraniani lo deridono
Margherita Coletta
- Esteri

Medio Oriente, Trump punta alla tregua ma gli iraniani lo deridono

Medio Oriente, Trump punta alla tregua ma gli iraniani lo deridono

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Esteri - 25 Marzo 2026

di Margherita Coletta

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