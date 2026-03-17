In Niger lo Stato Islamico rialza la testa

Nella notte del 28 gennaio, diverse decine di combattenti dello Stato Islamico hanno lanciato un attacco su larga scala contro l’aeroporto internazionale della capitale Niamey e un edificio dell’Aeronautica militare noto come Base 101.

Gli scontri che ne sono seguiti con l’esercito nigerino – appoggiato dalle truppe russe dell’African Corps – sono durati solo un’ora. La maggior parte degli assalitori sono poi riusciti a fuggire in moto.

Il bilancio di perdite umane rimane incerto. Le autorità del Niger affermano aver ucciso 20 aggressori e fatto 11 prigionieri, pur riconoscendo che quattro dei loro stessi soldati sono rimasti feriti – cifre che non sono state verificate da enti indipendenti.

La Provincia del Sahel dello Stato Islamico (ISSP), non ha ad oggi pubblicato numeri sulle proprie vittime.

Il gruppo ha preso di mira le basiaeree del Niger e, secondo Africa Intelligence, ha distrutto un elicottero, tre o quattro aerei e un drone da combattimento.

Le immagini satellitari mostrano danni agli hangar della Base 101 così come la pista di atterraggio dell’aeroporto civile, mentre sono stati danneggiati due aerei ad uso civile.

L’attacco, sicuramente preparato da mesi, si è dimostrato essere una prova di forza da parte dell’ISSP, che ha portato allo scoperto la sua capacità di condurre operazioni complesse e su larga scala contro obbiettivi militari di rilievo.

La rivale e nemica del gruppo, la Jama’atNusrat al-Islam wal-Muslimin, affiliata ad Al-Qaida, o JNMI, è meno radicata in Niger, ma più attiva nei vicini Mali e Burkina Faso.

Per la giunta militare al potere in Niger, l’attacco a una struttura altamente sensibile nella capitale – nella Base 101 sono conservate più di 1.000 tonnellate di uranio – rappresenta un pesante colpo che mette in luce gravi falle nella sicurezza.

I danni sarebbero probabilmente stati molto peggiori senza il supporto dell’Africa Corps.

Il leader della giunta, il generale AbdourahamaneTiani, ha pubblicamente ringraziato la Russia per il suo aiuto.

Nel tentativo di distogliere l’attenzione da questo piccolo fallimento, Tiani ha accusato, senza aver prove in mano, Francia, Benin e Costa d’Avorio – tre Paesi con cui il Niger ha rapporti tesi dal colpo di Stato che ha portato il generale al potere nel 2023 – di aver finanziato l’attacco.

Per gli osservatori, la scelta di un obbiettivo così ambizioso da parte dell’ISSP dimostra la crescente fiducia in sé stesso: l’aeroporto di Niamey e la Base 101 formano uno dei centri nevralgici del potere statale.

Colpire l’aeroporto è stata anche una scelta strategica visto che i suoi caccia vengono spesso fermati dalle operazioni aeree del Niger che impediscono loro di radunarsi per attacchi su larga scala.

L’assalto ricorda gli attacchi coordinati del JNIM sulla capitale del Mali, Bamako, perpetrati nel settembre 2024, inclusi l’aeroporto internazionale e una scuola di addestramento militare.

L’ISSP ha ora mostrato di essere capace di operazioni sofisticate tanto quanto quelle del suo rivale.

Più in generale, l’attacco conferma sia la crescente forza, sia l’evoluzione strategica dei gruppi jihadisti della Regione.

Dopo più di un decennio che li ha visti concentrarsi maggiormente sulle aree rurali, questi gruppi armati stanno sempre più puntando alle aree urbane più grandi, fino ad arrivare alle capitali.

Lo JNIM, per esempio, continua a portare avanti il tentativo di mantenere il blocco del carburante su Bamako, imposto per la prima volta nel settembre del 2025.

La forza di azione di ISSP e JNIM è preoccupante.

Sebbene entrambi i gruppi fossero già attivi sotto l’ex Presidente Mohamed Bazoum, al governo dal 2021 al 2023, le loro operazioni si sono intensificate dal colpo di Stato di Tiani, portando ad un netto aumento delle vittime.

Secondo i dati ACLED (ArmedConflict Location & Event Data, osservatorio indipendente di dati di guerra), nella Regione di Tillabéri vicino a Niamey, nel Niger occidentale, ci sono stati 3.436 morti da agosto 2023 a febbraio 2026 – il doppio rispetto ad un periodo di tempo comparabile sotto Bazoum.

Tiani aveva preso il potere promettendo di ripristinare la sicurezza, definendo la strategia militare del suo predecessore “inefficace”.

Ha cambiato i partner esterni, sostituendo le forze russe a quelle francesi, e adottato un approccio più offensivo contro i jihadisti.

Ma anche la sua strategia pare poco risolutiva e la situazione continua ad aggravarsi.

Sul terreno, l’esercito del Niger sta lottando e subisce continue perdite. Nel maggio 2025, l’ISSP ha ucciso circa 40 soldati in un attacco ad una postazione militare nel villaggio occidentale di Tillia, seguito a giugno dall’uccisione di 34 soldati a Banibangou, vicino al confine maliano.

L’ISSP ha anche massacrato civili accusati di collaborare con l’esercito.

Niamey non è ancora completamente circondata, ma la pressione aumenta.

ISSP è JNIM operano ora a poche decine di chilometri dalla città.

La capitale non aveva affrontato un attacco jihadista da più di un decennio, anche se Bamako e Ouagadougou – capitale del Burkina Faso – sono state colpite ripetutamente dal 2015.

Questo è stato il primo assalto di Niamey su grande scala, e ha infranto la reputazione di lunga data della città come rifugio sicuro rispetto alle sue controparti regionali.

Già nell’ottobre 2025, un cittadino americano è stato rapito a poche centinaia di metri dal palazzo presidenziale. Ciò ha aumentato l’ansia tra i cittadini occidentali rimasti in città, in particolare diplomatici e operatori umanitari, che temono anch’essi di rimanere bloccati se l’aeroporto venisse nuovamente preso di mira.

Negli ultimi anni, l’attenzione dei media si è concentrata soprattutto sul JNIM, che si è espanso rapidamente in tutto il Sahel.

L’ISSP si era indebolito dopo aver perso diverse battaglie contro il JNIM dalla fine del 2019 in poi, ma da allora ha riorganizzato e rafforzato la sua vigilanza sulle aree che controlla.

Questo si riflette nei cambiamenti del suo modello di governance: meno razzie e saccheggi e un’amministrazione più diretta, inclusa la nomina di funzionari incaricati di riscuotere le tasse in queste zone.

Il gruppo si sta espandendo, spingendosi più a est e nelle Regioni di Dosso e Tahoua, e verso sud e nel nord-ovest della Nigeria.

Quello che i nigeriani chiamano “Lakurawa” – un gruppo poco conosciuto che è stato preso di mira da attacchi americani alla fine del 2025 – è ritenuto da diversi osservatori collegato all’ISSP.

Le prospettive di sicurezza nella Regione continueranno a peggiorare, a meno che gli Stati coinvolti non riprendano la situazione in mano.

Per ora, la loro risposta a questa minaccia jihadista condivisa viene ostacolata dalle tensioni Regionali derivanti dai colpi di Stato avvenuti in Mali, Burkina Faso e Niger nel 2023, che hanno portato questi tre Paesi a lasciare la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Orientale e a formare l’Alleanza degli Stati del Sahel.

C’è però un potenziale punto positivo(al quale forse anche l’Europa dovrebbe guardare con maggiore interesse): gli Stati Uniti stanno mostrando un rinnovato interesse per gli sforzi antijihadisti in Africa Occidentale, proprio quando anche la Nigeria e i suoi vicini saheliani cercano una cooperazione più stretta con Washington.

Se questa partnership si concretizzasse e dimostrasse efficace, si potrebbe veramente rafforzare la risposta regionale alla minaccia.