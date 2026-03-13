Marco Rubio come Krusty il Clown: l’assurda storia dietro le “Trump Shoes”
Ivan Guidi
- Esteri

Marco Rubio come Krusty il Clown: l’assurda storia dietro le “Trump Shoes”

Marco Rubio come Krusty il Clown: l’assurda storia dietro le “Trump Shoes”

foto-articolo
Esteri - 13 Marzo 2026

di Ivan Guidi

Condividi: