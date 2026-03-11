Kharg, l’isola che nessuno osa toccare

Si chiama Kharg, in persiano significa “dattero ancora acerbo”. Venti chilometri quadrati nel mezzo del Golfo Persico, a circa venticinque dalla costa della provincia di Bushehr. Da due settimane, mentre i raid israelo-americani martellano raffinerie, depositi e impianti militari di Teheran, quest’isola è rimasta intatta. Non per caso.

Kharg ospita il principale terminal petrolifero dell’Iran: un’infrastruttura che, se colpita o messa fuori uso, infliggerebbe un danno devastante all’economia di Teheran. Non è solo una questione logistica. La profondità delle acque circostanti la rende insostituibile: mentre gran parte del litorale persico è troppo basso per accogliere le superpetroliere, a Kharg queste possono attraccare con facilità. Attraverso i suoi moli transita il 90% del greggio iraniano, la stragrande maggioranza diretto verso la Cina.

Il terminal fu costruito negli anni Sessanta dalla compagnia americana Amoco, diventando rapidamente uno dei più grandi hub di esportazione petrolifera del mondo. Durante la guerra tra Iran e Iraq, nel 1986, i bombardamenti iracheni ridussero le sue infrastrutture a un cumulo di macerie fumanti. La ricostruzione fu molto lenta, ma oggi la sua capacità è tornata a livelli record, con quattro milioni di barili al giorno.

Eppure, nonostante la sua esposizione — le foto satellitari mostrano serbatoi, oleodotti, moli e piste d’atterraggio visibili a occhio nudo — Kharg è rimasta fuori dalla guerra. La spiegazione è un intreccio di calcoli politici, economici e geopolitici che racconta molto di come Washington stia gestendo questo conflitto.

Il primo freno è il mercato. I prezzi del Brent hanno già sfiorato i 120 dollari al barile. Un attacco a Kharg li farebbe schizzare oltre. Trump si trova ad affrontare pressioni politiche interne in vista delle elezioni di medio termine, e una grave interruzione delle esportazioni di petrolio iraniano potrebbe destabilizzare ulteriormente i mercati globali. È un’equazione semplice: più benzina costa, meno voti arrivano.

Il secondo freno è strategico. Il ricercatore dell’Hudson Institute Michael Doran, già funzionario a Washington, ha spiegato che l’amministrazione ha da tempo tracciato una linea rossa attorno a Kharg: non vuole distruggere le basi di un’economia iraniana postbellica. Questa logica rivela l’obiettivo reale dell’operazione — non annientare l’Iran, ma cambiarne il regime mantenendone la struttura produttiva intatta. Distruggere Kharg significherebbe consegnare al paese che verrà dopo gli ayatollah un’economia paralizzata per anni.

C’è poi la variabile cinese, forse la più delicata. Colpire asset legati alle forniture energetiche di Pechino creerebbe una frattura politica difficile da gestire tra Washington e Xi Jinping. Un attacco all’isola sarebbe, di fatto, un attacco agli interessi energetici della Cina.

Non mancano le pressioni nella direzione opposta. Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha invocato pubblicamente la distruzione degli impianti di Kharg, sostenendo che farebbe crollare l’economia iraniana e con essa il regime. Anche il generale americano Keith Kellogg si è espresso a favore di un’azione sull’isola. Secondo Axios, tra Stati Uniti e Israele è aperta una discussione sulla possibilità di conquistarla, operazione che fornirebbe a Trump una leva negoziale senza precedenti in vista di quella che ha già definito una “resa incondizionata” di Teheran.

Ma c’è un ultimo scenario che gli analisti considerano con attenzione. Ellen Wald, senior fellow all’Atlantic Council, ha avvertito che anche solo danni parziali a Kharg scatenerebbero una serie di ritorsioni sulle infrastrutture energetiche di tutta la regione: finché l’Iran conserva la capacità di estrarre petrolio, non ha interesse a colpire quella altrui. Una sorta di deterrenza energetica reciproca.

Kharg è, in questo momento, lo specchio più fedele della guerra in Iran: un obiettivo che tutti guardano, che nessuno tocca, e il cui destino dirà più di qualsiasi comunicato ufficiale in quale direzione stia andando davvero questo conflitto.