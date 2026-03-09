Come funziona il potere in Iran?

Per capire l’Iran bisogna prima smettere di cercarlo dove ci si aspetterebbe. Non basta guardare al presidente, non basta seguire le elezioni, non basta contare i ministri. Il potere nella Repubblica Islamica è stratificato, diffuso e deliberatamente opaco — una costruzione architettata per sopravvivere a se stessa, indipendentemente da chi occupa le poltrone visibili.

La Guida Suprema

Al vertice di tutto c’è la figura della Guida Suprema, il Rahbar.Al vertice di tutto c’è la figura della Guida Suprema, il Rahbar. Per trentasette anni è stato Ali Khamenei — finché il 28 febbraio 2026 non è stato ucciso in un attacco aereo congiunto di Stati Uniti e Israele su Teheran. L’8 marzo, l’Assemblea degli Esperti ha nominato suo figlio Mojtaba Khamenei, 56 anni, come terzo Leader Supremo della Repubblica Islamica. Una successione dinastica che il sistema aveva sempre detto di voler evitare — e che invece, nel pieno di una guerra, è diventata l’unica risposta possibile. La Guida non governa nel senso tecnico del termine: non firma decreti quotidiani, non gestisce l’ordinaria amministrazione. Ma controlla tutto ciò che conta davvero. Le forze armate, la magistratura, la radiotelevisione di stato, la politica estera nelle sue linee fondamentali. Soprattutto, ha l’ultima parola su qualsiasi decisione che tocchi la sopravvivenza del sistema. È un potere più teologico che burocratico, ma proprio per questo quasi impossibile da scalfire dall’interno.

Il presidente: esecutore, non decisore

Il presidente della Repubblica esiste, ha un governo, gestisce l’economia e rappresenta il paese nelle sedi internazionali. Ma opera sempre dentro i margini che la Guida traccia. Masoud Pezeshkian, eletto nel 2024 come volto relativamente moderato, ne è l’esempio più recente: margini di manovra limitati, agenda condizionata, ogni apertura verso l’esterno soggetta a un tacito veto superiore. I presidenti iraniani contano quando la Guida li lascia contare. Non di più.

I Pasdaran: lo stato dentro lo stato

Il vero contropotere — o meglio, il vero potere parallelo — sono i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran. Nati per difendere la rivoluzione khomeinista da nemici interni ed esterni, si sono trasformati nel tempo in un’entità autonoma che controlla spezzoni rilevanti dell’economia nazionale, gestisce reti di influenza in Iraq, Siria, Libano e Yemen attraverso la Forza Quds, e dispone di una capacità militare che supera quella dell’esercito regolare. I Pasdaran non rispondono al presidente. Rispondono alla Guida, e in parte a se stessi.

Il Consiglio dei Guardiani e l’Assemblea degli Esperti

Due organi completano il quadro. Il Consiglio dei Guardiani — dodici giuristi, metà nominati direttamente dalla Guida — ha il potere di filtrare le candidature elettorali e dichiarare incostituzionali le leggi del parlamento. È il meccanismo con cui il sistema si riproduce: chi non è gradito non viene candidato, chi viene candidato è già selezionato. L’Assemblea degli Esperti, composta da religiosi eletti, ha teoricamente il potere di nominare e destituire la Guida. Nella pratica, non ha mai esercitato questa prerogativa ed è difficile immaginare che lo faccia.

Quello iraniano è un sistema costruito sulla ridondanza del controllo. Ogni centro di potere sorveglia gli altri, ogni istituzione ha una controistituzione, ogni apertura ha una chiusura. Non è una democrazia, ma non è nemmeno una dittatura classica con un uomo solo al comando. È qualcosa di più complesso: una teocrazia con elementi repubblicani, dove la legittimità religiosa e quella popolare coesistono in un equilibrio instabile, fragilissimo ma al tempo stesso resiliente.