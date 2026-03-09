Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna: le posizioni dei paesi dell’E4 sulla guerra in Iran

Salgono le tensioni, proseguono gli attacchi e le nazioni devono scegliere da che parte stare.

Non c’è bisogno di un ulteriore resoconto sull’escalation internazionale riguardo in conflitto in Medio Oriente. L’attacco drone in Bahrein da parte dell’Iran è solo la conseguenza più recente delle operazioni congiunte di Stati Uniti e Israele che hanno portato alla morte dell’Ayatollah Ali Khamenei. Ed è altamente probabile che non sarà l’ultima.

C’è chi auspica una risoluzione immediata. Chi ribadisce il perseguimento degli interessi nazionali. E chi anche in questa situazione critica non perde occasione di attaccare le fazioni opposte. Ma come in ogni periodo di crisi, non esiste figura pubblica che non si stia esponendo sugli eventi attualmente in atto.

Dal governo alle opposizioni, passando per gli altri paesi. Quali sono le posizioni dei personaggi di spicco della scena internazionale sulla crisi in Iran?

Italia: Scontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni

La linea della premier italiana Giorgia Meloni è piuttosto chiara: l’Italia non è parte del conflitto e non ha alcuna intenzione di essere coinvolta. Sostiene inoltre l’intenzione del governo nel fornire gli aiuti ai paesi del Golfo Persico attualmente coinvolti nei bombardamenti da parte dell’Iran, ma non esprime giudizi sulle operazioni israelo-statunitensi sul suolo iraniano.

Sulla stessa linea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ribadito l’impegno del nostro paese in qualsiasi operazione che possa favorire una de-escalation. Condanna inoltre senza riserva gli attacchi di Teheran ai paesi limitrofi, tra cui Turchia, Cipro e Azerbaigian, definendoli “insensati e inaccettabili.”

In merito a ciò, il ministro della difesa Guido Crosetto ha evidenziato come la strategia dell’Iran sia volta a destabilizzare ulteriormente la situazione internazionale piuttosto che ad attaccare direttamente i rivali israeliani e statunitensi, sottolineando l’impegno dell’Italia nel trasferire i connazionali lontano dalle zone più calde della crisi.

Reazioni polemiche sono giunte dalle opposizioni. La segretaria del PD Elly Schlein ha criticato l’allineamento della premier Meloni alle posizioni di Washington e il mancato confronto con le opposizioni (il riferimento è ad un intervista rilasciata dalla premier a Rtl 102.5 il 5 marzo). Giuseppe Conte del M5S e Carlo Calenda criticano invece gli “attacchi randomici di Trump”, pur sottolineando la loro distanza dal regime di Teheran.

Inghilterra, Francia, Germania e la difesa degli interessi nazionali

“Voglio affrontare queste preoccupazioni direttamente. Sarò sempre guidato da ciò che è meglio per il popolo britannico. E nonostante le difficoltà, sostenere i lavoratori e le loro famiglie con il costo della vita è sempre al centro dei miei pensieri. (…) Lo staff è sul campo per supportare chi ha bisogno, i voli forniti dal governo stanno aiutando le persone a tornare a casa, e le nostre instancabili forze armate stanno volando in tutta la regione per difendere i nostri alleati e i nostri interessi.”

Queste le parole del premier britannico Sir Keir Starmer, il quale ha inoltre espresso le proprie preoccupazioni per l’aumento del prezzo del petrolio in seguito allo scoppio della crisi in Iran. Si tratta della prima volta dal 2022.

In merito a ciò, il presidente Donald Trump ha affermato che i prezzi del petrolio caleranno nuovamente una volta estinta la minaccia nucleare dell’Iran. Trump ha inoltre criticato la scelta di Starmer di non sostenere fin da subito le operazioni militari in Iran.

“Non ci servono più. Non ci servono persone che si uniscono alle guerre dopo che le abbiamo già vinte!”

Dichiarazioni critiche anche dal ministro degli esteri francese, Jean-Noel Barrot, il quale ha affermato che gli attacchi statunitensi in Iran sarebbero dovuti essere discussi prima con l’Onu.

Tuttavia, dopo gli attacchi iraniani ai Paesi del Golfo, Francia, Inghilterra e Germania hanno firmato una dichiarazione congiunta con la quale condannano pesantemente le azioni di Teheran, impegnandosi a difendere i propri interessi nella regione.

“Gli attacchi sconsiderati dell’Iran hanno preso di mira i nostri più stretti alleati e minacciano il nostro personale militare e i nostri civili in tutta la regione. Chiediamo all’Iran di porre immediatamente fine a questi attacchi sconsiderati. Adotteremo misure per difendere i nostri interessi e quelli dei nostri alleati nella regione, potenzialmente consentendo azioni difensive necessarie e proporzionate per distruggere la capacità dell’Iran di lanciare missili e droni alla fonte. Abbiamo concordato di collaborare con gli Stati Uniti e gli alleati nella regione su questa questione”.