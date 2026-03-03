L’attacco all’Iran non è una questione nucleare ma una ristrutturazione regionale.

C’è una narrazione ufficiale e c’è la realtà. La narrazione ufficiale sostiene che Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran il 28 febbraio 2026 per scongiurare la minaccia nucleare di Teheran. La realtà appare più ambiziosa — e più pericolosa: ciò a cui stiamo assistendo è il tentativo di ridisegnare l’intera architettura di potere del Medio Oriente.

La tesi nucleare regge a fatica. Prima dell’attacco, l’intelligence statunitense aveva stimato che l’Iran non avrebbe sviluppato capacità missilistiche intercontinentali prima del 2035, e solo qualora avesse scelto deliberatamente di intraprendere quella strada. Il direttore dell’IAEA, Rafael Grossi, aveva avvertito settimane prima della necessità di un accordo diplomatico, ricordando che il materiale nucleare iraniano era rimasto «in gran parte intatto, in grandi quantità» nonostante i raid israeliani e americani del giugno 2025. In altri termini: se l’obiettivo fosse stato davvero il programma nucleare, i bombardamenti precedenti ne avevano già dimostrato l’inefficacia, mentre i negoziati in corso stavano producendo risultati tangibili.

Il 27 febbraio, il ministro degli Esteri dell’Oman aveva annunciato che l’Iran aveva accettato di degradare le proprie riserve ai «livelli più bassi possibili». Erano previste ulteriori sessioni tecniche di follow-up. L’intesa era a portata di mano. Eppure, il tandem USA-Israele, evidentemente diffidente rispetto agli impegni iraniani, ha comunque scelto di colpire.

L’obiettivo reale dell’operazione, dunque, non è la semplice degradazione del programma nucleare, ma il cambio di regime — e forse qualcosa di ancora più ampio. Trump è stato esplicito fin dalla prima dichiarazione pubblica. Netanyahu ha collocato l’operazione nel solco della sua visione strategica trentennale, arrivando ad ammettere di aver atteso per quarant’anni l’occasione di colpire il regime iraniano «direttamente in faccia».

La cooperazione tra le forze armate statunitensi e le Forze di difesa israeliane ha raggiunto un livello senza precedenti, e la decisione di attaccare sarebbe maturata durante la visita di Netanyahu a Washington due settimane prima. Per Netanyahu, che dovrà affrontare le elezioni, una vittoria militare di tale portata rafforzerebbe l’immagine dell’unico leader capace di confrontarsi con i nemici di Israele. Per Trump, l’Iran rappresentava l’ultimo tassello di una ristrutturazione dell’ordine regionale che include già la Siria post-Assad, un Hezbollah indebolito e una Hamas ridimensionata dopo il 7 ottobre.

Il doppio gioco saudita

Il dettaglio più rivelatore emerge da Riyadh. Secondo il Washington Post, che cita quattro fonti informate, Mohammed bin Salman avrebbe avuto diverse conversazioni private con Trump, esercitando pressioni affinché Washington procedesse all’attacco, mentre pubblicamente lasciava trapelare una preferenza per la via diplomatica.

La logica saudita è lineare: un Iran sotto pressione amplia i margini di manovra di Riyadh nei dossier iracheno, yemenita e mediterraneo; rafforza la centralità del regno ai tavoli diplomatici internazionali; ridefinisce gli equilibri interni al Golfo attorno alla leadership del principe ereditario.

Il problema è che la scommessa si è rivelata più rischiosa del previsto. Teheran ha colpito le monarchie del Golfo senza particolari cautele, prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati — colpevoli, agli occhi iraniani, di ospitare le installazioni da cui partono i raid e di non aver esercitato sufficiente pressione su Trump per fermarli. Per la prima volta nella storia, cinque Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo sono stati colpiti simultaneamente. È stata colpita anche Cipro, con il conseguente ruggito di Erdogan.

Libano, l’altra gamba dell’operazione

Il Libano non è uno scenario collaterale: è parte integrante della medesima architettura. Mentre l’Iran veniva bombardato, Israele ha ripreso le operazioni a Beirut, con almeno trentadue morti e centocinquanta feriti nelle prime ore, mentre il governo libanese, per la prima volta, vietava a Hezbollah di condurre operazioni militari autonome. Con l’asse della resistenza smembrato — Hezbollah già indebolito dalle operazioni del 2024-25, Hamas ridimensionata, la Siria di Assad caduta — l’operazione contro l’Iran punta a recidere la testa del sistema.

Non si tratta di prevenire una bomba atomica. Si tratta di costruire un nuovo Medio Oriente: uno spazio in cui Israele non abbia più avversari strutturali capaci di proiettare potere per interposta forza e in cui l’Arabia Saudita, ricompensata per il suo silenzio attivo, assuma il ruolo di potenza araba di riferimento nell’ordine post-iraniano. Trump fornisce la copertura militare e diplomatica, Netanyahu la visione strategica, Mohammed bin Salman il consenso regionale.