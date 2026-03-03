Il nuovo Primo Ministro del Bangladesh Rahman mira a ricostruire la politica estera

Tarique Rahman, si è insediato come Primo Ministro dopo una schiacciante vittoria del suo Partito Nazionalista del Bangladesh.

Le elezioni si sono tenute un paio di settimane fa, in seguito alla rivolta giovanile dell’estate 2024 che ha rovesciato l’allora Primo Ministro Sheikh Hasina e posto fine al suo regime sempre più autoritario.

Un anno e mezzo dopo, gli elettori hanno scelto in larga maggioranza Rahman e il BNP, assegnando loro 212 dei 350 seggi disponibili nel Parlamento unicamerale del Paese – e di conseguenza, una relativa libertà di determinazione della traiettoria politica del Paese.

Bangladesh e India, un nodo cruciale per Rahman

Rahman è figlio di Ziaur Rahman, un eroe della lotta per l’indipendenza del Paese, fondatore del BNP e Presidente del Bangladesh dal 1977 fino al suo assassinio nel 1981, e della defunta Primo Ministro Khaleda Zia.

Legittimamente, il giovane Rahman ha promesso di attuare una nuova politica estera in contrasto con quella di Hasina, acerrima nemica di sua madre.

Mentre Hasina ha sempre privilegiato l’India rispetto agli altri partner internazionali, Rahman mira a costruire legami con altri Stati della Regione, tra cui Pakistan e Cina.

Secondo le sue parole, il suo “è un programma che mette il popolo bengalese al primo posto”.

Una delle sfide immediate che il nuovo governo BNP dovrà affrontare, sarà negoziare con l’India sul futuro di Hasina, che attualmente vive in esilio a Nuova Delhi dopo essere fuggita durante le proteste del 2024.

Nel novembre 2025, il tribunale per i crimini internazionali del Bangladesh ha condannato a morte Hasinain contumacia per crimini contro l’umanità, con l’accusa di aver ordinato la violenta repressione dell’estate 2024, in cui persero la vita oltre 1.500 persone.

Il governo ad interim del Bangladesh, guidato dal premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, aveva già chiesto la sua estradizione, ma finora il governo indiano ha fatto resistenza.

Per Nuova Delhi, Hasina è stata una partner strategica e affidabile che ha allineato strettamente il Bangladesh all’India in campo di sicurezza e antiterrorismo, e che ha difeso pubblicamente le minoranze indù che vivono in Bangladesh a maggioranza musulmana.

Più in generale, l’India è preoccupata per il costante allontanamento del Bangladesh dalla sua orbita strategica, allontanamento iniziato durante il governo ad interim.

Oggi i rapporti di Dhaka con Cina, Pakistan e Stati Uniti sono molto migliorati, e questa tendenza dovrebbe continuare sotto il BNP.

Quello a cui ambisce il nuovo governo sono relazioni equilibrate, non limitate ad un solo Paese.

Sull’India in particolare è stata chiesta una vera ripartenza, perché, come ha detto uno dei principali consiglieri di Rahman, Humayun Kabir, “la relazione che esisteva sotto SheikhHasina non esiste più”, pur riconoscendo il potenziale esistente per una cooperazione pragmatica, ove possibile.

Un segnale incoraggiante arriva dal Primo Ministro indiano Narendra Modi che ha parlato con Rahman dopo la sua vittoria e si è congratulato con lui, affermando “il continuo impegno dell’India per la pace, il progresso e la prosperità di entrambi i popoli”.

Rahman ha a sua volta invitato Modi al suo insediamento, invito rifiutato da Modi per un precedente incontro previsto lo stesso giorno con il Presidente francese Emmanuel Macron. Al suo posto ha comunque partecipato il presidente del parlamento indiano.

Bangladesh e Cina

Pur mantenendo i rapporti con l’India, anche se tiepidamente, il BNP cerca di rafforzare quelli con la Cina.

Anche se Rahman non ha ancora dichiarato come intendesse impostare i rapporti con la più grande economia asiatica, la sua politica estera “Bangladesh First” si allinea chiaramente con l’idea di un legame più forte con Pechino per porre fine all’eccessiva dipendenza da Nuova Delhi.

Il governo ad interim di Yunus si è già mosso in questa direzione, rendendo molto più semplice per il BNP continuare il percorso piuttosto che cominciare da zero.

Yunus è stato a Pechino nel marzo 2025 e ha incontrato il leader cinese Xi Jinping per rafforzare la partnership strategica, e il governo ad interim ha inoltre adottato misure per incoraggiare gli investimenti e gli scambi commerciali con la Cina.

Inoltre, pare che Dhaka sarebbe interessata ad acquistare armi da Pechino, incluso il caccia J-10. Il Bangladesh avrebbe anche invitato l’ambasciatore cinese a visitare una parte del progetto del fiume Teesta (Teesta Mega Project) – impresa controversa che ha irritato Nuova Delhi perché mira ad aumentare la quota d’acqua utilizzata da Dhaka prelevata dal fiume Teesta, che nasce in India.

L’area del progetto si trova anche strategicamente vicino al Corridoio Siliguri, stretto tratto di territorio indiano che si trova tra Bangladesh e Nepal e area molto sensibile.

Ancora più preoccupante per l’India, gli esperti credono che il Bangladesh stia collaborando con la Cina per ristrutturare la base militare di Lalmonirath – una struttura che risale alla Seconda Guerra Mondiale e che ha permesso agli Alleati di combattere in Myanmar e nel Sud-est asiatico – anche essa situata nel Corridoio di Siliguri.

Per Pechino, un Bangladesh strategicamente autonomo indebolirebbe il fianco orientale dell’India e intralcerebbe lo sforzo di Nuova Delhi di consolidare la sua supremazia regionale nel Golfo del Bengala.

Bangladesh apre al Pakistan e si riavvicina a Washington

Anche il rapporto del Bangladesh con il Pakistan potrebbe essere destinato ad un cambiamento importante con il governo BNP.

Sebbene il Pakistan sia una Nazione a maggioranza musulmana, il BNP è storicamente stato diffidente nei suoi confronti a causa del genocidio commesso nel 1971 mentre cercava di sedare il movimento nazionalista bengalese in Bangladesh, allora noto come Pakistan orientale.

Tuttavia, già il governo ad interim di Yunus ha riallacciato i rapporti con il Pakistan, principalmente per ridurre la sua dipendenza eccessiva dall’India, ma anche per i vantaggi tangibili che ne derivano per opportunità commerciali e potenziale vendita di armi.

Per gli osservatori il BNP procederà sicuramente con cautela nei confronti del Pakistan, soprattutto per via delle radici del Partito ancorato alla lotta per l’indipendenza del Paese.

Ma Jamaat-e-Isami, il Partito islamista conservatore che ha ottenuto 77 seggi in Parlamento, desidera vedere legami più caldi con il Pakistan, soprattutto per ragioni ideologiche.

Jamaat-e-islami ha dichiarato subito dopo le elezioni che sarebbe rimasto “vigile” nei confronti del BNP, facendo capire che, in qualità di principale Partito di opposizione del Bangladesh, non sarebbe rimasto in silenzio in campo di politica estera o altre questioni che ritenesse di rilievo.

Infine, il rapporto del Bangladesh con gli Stati Uniti ha cominciato a migliorare nettamente già durante periodo del governo ad interim, trend che probabilmente continuerà con il nuovo governo a guida BNP.

Poco prima delle elezioni, le due parti hanno negoziato una riduzione dei dazi reciproci del Bangladesh, dal 37 al 19 percento. E il nuovo ambasciatore statunitense in Bangladesh, Brent T. Christensen, ha da poco dichiarato che Washington stava aiutando Dhaka a modernizzare le sue forze armate, pur evidenziando la preoccupazione per l’aumento dell’influenza cinese nella Regione.

Il BNP potrebbe dover gestire alcuni attriti con gli Stati Uniti a causa del suo avvicinamento con la Cina, ma lavorare a stretto contatto con Washington non può essere che positivo nella visione di una politica estera diversificata.

Nel complesso, il Bangladesh è pronto a portare avanti la politica estera tracciata dal governo ad interim.

Con l’India andrà incontro ad una serie di agitazioni anche gravi. Probabilmente il Pakistan ne trarrà beneficio, così come la Cina e gli Stati Uniti.

Ma, gli osservatori sono certi che il BNP farà di tutto per far sì che il Bangladesh non sia più soggetto a nessuna singola potenza straniera.