Etiopia, il via all’aeroporto da 110 milioni di passeggeri l’anno. Sarà il più grande dell’Africa

Quando si parla di un aeroporto da 110 milioni di passeggeri l’anno, si rischia di restare intrappolati nei numeri. Dietro quei numeri però c’è molto altro, ci sono saluti, valigie trascinate all’alba, abbracci stretti prima di un volo, sogni che attraversano i continenti. È con questa immagine che l’Etiopia sta dando il via a uno dei progetti più ambiziosi della sua storia: costruire il più grande aeroporto dell’Africa.

Per molti etiopi non è solo un’infrastruttura. È un segnale. È la sensazione che il Paese stia alzando lo sguardo e dicendo al mondo: “Siamo pronti”. Oggi il cuore del traffico aereo batte al Bole International Airport, ad Addis Abeba. Chi ci è passato racconta di terminal affollati, di voli che partono a ogni ora verso destinazioni lontane, di una città che si muove al ritmo delle partenze e degli arrivi. Ma quello scalo, cresciuto negli anni insieme al Paese, non basta più.

Negli ultimi due decenni l’Etiopia ha cambiato passo. Le sue città si sono trasformate, le strade si sono riempite, le ambizioni si sono fatte più grandi. In questo percorso ha giocato un ruolo decisivo Ethiopian Airlines, una compagnia che è diventata motivo di orgoglio nazionale. Per molti giovani vedere quegli aerei decollare con la livrea verde, gialla e rossa significa possibilità, apertura, futuro. Ogni nuova rotta è un ponte che si costruisce, un’opportunità che si crea.

Il nuovo aeroporto nasce proprio da questa crescita. Centodieci milioni di passeggeri all’anno: un numero che fa impressione, quasi difficile da immaginare. Significa diventare uno snodo globale, un punto di incontro tra Africa, Europa, Asia e Americhe. Significa che Addis Abeba potrebbe trasformarsi in uno dei principali crocevia del traffico mondiale, al pari delle grandi capitali internazionali.

Ma il progetto non è fatto solo di piste e terminal. È fatto di persone. Durante la costruzione migliaia di lavoratori troveranno impiego. Quando lo scalo sarà operativo, serviranno tecnici, addetti alla sicurezza, personale di accoglienza, ingegneri, professionisti del turismo e della logistica. Intorno a un aeroporto nasce sempre una piccola città: hotel, ristoranti, negozi, servizi. È un motore che può cambiare la vita di intere comunità.

Certo, non mancano le sfide. Un’opera di queste dimensioni richiede investimenti enormi e una gestione attenta. C’è il tema ambientale, sempre più centrale: costruire oggi significa anche pensare alla sostenibilità, alle energie pulite, alla riduzione dell’impatto sul territorio. E c’è la responsabilità di trasformare un sogno in realtà senza creare squilibri.

Eppure, più di tutto, resta l’idea di un Paese che vuole essere protagonista. In un continente giovane e in movimento, l’Etiopia sceglie di investire nel futuro, nella connessione, nell’incontro. Quel nuovo aeroporto sarà certamente acciaio, vetro e cemento. Ma sarà anche il luogo di ritorni attesi, di partenze cariche di speranza, di nuove storie che iniziano.

E forse è proprio questo, al di là dei record e delle classifiche, il vero significato di quell’enorme cifra: 110 milioni di possibilità ogni anno.